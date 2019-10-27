EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  3768  37
Все про:ограбление (1233) отравление (1313) Нацполиция (10302)

 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата. ФОТО

Полиция Киева задержала иностранца, который во время совместного отдыха подсыпал в напитки пострадавших лекарственное вещество, от которого последние теряли сознание. Пользуясь их беспомощным состоянием, мужчина забирал у жертв мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги.

Об этом сообщили в секторе коммуникации столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Днепровское управление полиции обратилась 41-летняя киевлянка и сообщила, что после употребления напитков с мужчиной, с которым недавно познакомилась, потеряла сознание. Придя в себя, женщина обнаружила отсутствие двух мобильных телефонов и банковских карт.

Через несколько дней с аналогичными заявлениями обратились еще трое иностранцев. Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане. Во время отдыха они потеряли сознание и впоследствии обнаружили отсутствие личных вещей.

Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата 01

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно. Во время поверхностной проверки у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Смотрите также: Полицейские задержали группу "клофелинщиц" в Киеве. ФОТОрепортаж

Назначены экспертизы чтобы установить, какую именно вещество использовал фигурант. Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичным преступлениям на территории столицы.

Источник: https://censor.net.ua/p3156179
 
   
 Топ комментарии
 
"Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане". Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 9508 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 5942
 показать весь комментарий
 
Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане.



Как же скучно я живу Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 7578 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 1068 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 664
 показать весь комментарий
 
У людей вообще чувство собственного достоинства осталось хоть сколько то?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане". Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 9508 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 5942
 показать весь комментарий
 
 
Це не приятель тих двох жінок що на вокзалі взяли 😁
 показать весь комментарий
 
 
Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане.



Как же скучно я живу Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 7578 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 1068
 показать весь комментарий
 
 
На то ты и пидлога шоб об тебя вытирали...отсюда и скука...скука и ощущение опущенности...
так что не петушись...каждому своё.
 показать весь комментарий
 
 
вот зачем ты так? Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 4289 хотя с другой стороны моя мобила и банковские карты при мне Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 3480
 показать весь комментарий
 
 
ну после того как ему подлили клафелина, а с его задницы спало полотенце, то тому кавказцу с фотки сам бог велел присунуть
 показать весь комментарий
 
 
щас догадаюсь, его фамилия оканчивается на ян !!!
 показать весь комментарий
 
 
иностранец может быть только грузин или армян или айзер
 показать весь комментарий
 
 
а чуваш, удмурт или ненец, второй волной приехавшие расшатывать украину изнутри, тебе уже русские братья
 показать весь комментарий
 
 
Почти все воры в законе в Украине с Кавказа. Недавно украинца азеры раскороновали. Вот и тянут в Украину всякую шваль с гор. Так что привыкайте что подобные иностранцы, это азеры, ары или грузины.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть через замилення видно що хач. Чому хачі не їдуть грабувати в Європу і Америку, там ж терпіли у 100 разів багатіші від наших, і в поліцію через якийсь гаджет за 500долар. ніхто не піде бо все застраховано (загубив і все)
 показать весь комментарий
 
 
Только киевляне и киевлянки может взять все свои карточки,телефоны и пойти бухать с каким то иностранным незнакомцем.
 показать весь комментарий
 
 
У людей вообще чувство собственного достоинства осталось хоть сколько то?
 показать весь комментарий
 
 
На карточке немного оставалось,но и ту украли. Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату - Цензор.НЕТ 3041
 показать весь комментарий
 
 
...турки заполонили киев в поисках ***..й наших бальзаковского возраста, как пирожки горячие идут за бусы стекляные..... кстати и и москву тоже...)))...
 показать весь комментарий
 
 
Бл#ди устали от войны и хотят развлечений.
 показать весь комментарий
 
 
почему-то их не жаль...
когда соглашались на покушать и...в баню (!!???!!) с хрензнает кем...на ЧТО надеялись?
на халяву? на шоу? на шо???
поэтому - мне их совершенно не жаль!
 показать весь комментарий
 
 
На что то же надеялись,а заодно и помоемся подумали они
 показать весь комментарий
 
 
Налейте ему его же препарата, а когда очнется - узнает, что он в Гонкоге в аренде в публичном доме для геев, на срок, пока не отработает весь нанесенный ущерб.
 показать весь комментарий
 
 
Почему мне кажется, что наша полиция вообще нихрена не делает?
Ну как находят этих людей? только если они втупую палятся. но это единичные случаи. Обычно копы не преступников находят, а на голые сиськи да красные труселя смотрят. Об этом никто не пишет, но люди же все знают, вот яркий пример: https://youtu.be/PY7g699Yrh0
 показать весь комментарий
 
 
В столичной бане не могут себя защитить от "иностранцев",но из Золотого не уйдут,пока Путин на коленях не принесет ключи от Москвы.
 показать весь комментарий
 
И сколько можно читать это нейтральное*иностранец*???....Не слишком ли мы добродушные к разной сволоте?
 показать весь комментарий
 
Надо писать толерантно: черножопый иностранец - и всем всё понятно.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх