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 "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин. ФОТО

В оккупированном РФ Донецке открылся магазин "Ильич", в котором будут продавать мясо и прочие продукты.

Об этом рассказал блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Мясной Ильич: в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин 01

"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина"", - написал он в комментарии к фото.

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Мясной Ильич: в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156175
 
 
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человечину продавать будут или просроченные консервы из москальской гуманитарки ? "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин - Цензор.НЕТ 8041
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если из мавзолея то тогда сыро-вяленая "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин - Цензор.НЕТ 2623
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От славных савецких цен - только одно название. Что бы колбаса была по 2.20 и водка по 3.62, то экономика на домбасе должна быть как во Франции или Германии "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин - Цензор.НЕТ 9471 хотя республики же процветающие "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин - Цензор.НЕТ 1333
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Прострочені консерви з кацапського мавзолею, вочевидь.
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Покажите ето в Европе и США куда едет ихняя гуманитарка. Почему украинская пропаганда не упоминает что Рашка ето комунисты, и как комунистическая чума надвигается на запад. Европа и США немного забыли кто такие комунисты.
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по скрепному все и колбаса тож по 2.20 будет интересно
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Это уже маразм, именем Ленина называть продуктовые магазины.
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Ну чого? Для його поціновувачів саме то.
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Некрофилы, фуле.

Одни некрофилы никак не зароют оригинал, другие вот.
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в продаже - сыровяленные кутаки самого ильича ) только свежие поставки из мавзолея. соли нет!
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Нічого дивного , якщо там же поруч по дорозі до громадського сортиру "Ленин с нами" стоїть бігборд " Верним путем идете, товарищи!" 😃
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Им нужно было магазин в форме Мавзолея построить, совкодрочеры бы в очередь выстроились.
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Вот видите. То о чем я говорю. В любом другом месте земного шара этот "Ильич" вызвал бы только улыбку. А в Украине начинается болезненная истерика. Еще раз повторяю. Это совершенно ненормально.
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Ватный зверинец в своём репертуаре
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Правильное решение. Ильич был мясником из самых эффективных.
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Там же вроде разруха и обкуренные ватники с медведЯми и автоматами бродят?
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А треба було назвати кривавий сєпар.
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все четко ! маладцы ! так и есть !
магазин неупокоенных тушек.
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Підкажіть, будь ласка, як можна повернути цих дебіляків в Україну ?
в них параІліч головного мозку.
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