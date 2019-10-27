 "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин. ФОТО

Об этом рассказал блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина"", - написал он в комментарии к фото.
Об этом рассказал блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина"", - написал он в комментарии к фото.
Одни некрофилы никак не зароют оригинал, другие вот.
магазин неупокоенных тушек.
в них
параІліч головного мозку.