 "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин. ФОТО

Об этом рассказал блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина"", - написал он в комментарии к фото.

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