 Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов, в ходе осмотра из салона автомобиля правонарушителя полицейские изъяли 20 000 гривен, полученные от продажи леса.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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