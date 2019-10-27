 Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов, в ходе осмотра из салона автомобиля правонарушителя полицейские изъяли 20 000 гривен, полученные от продажи леса.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
продавал - верю...рубал - сомневаюсь...)))))
(ищите соучастников))))
Вам за поребрик и в 37 год.
я засомневался что лесник сам, лично, своей бензопилой или ножовкой))) "вырубил" (как указано в заглавии) 20 куб. леса.... именно сам процесс рубки вызвал моё сомнениЁ)))
поэтому все ваши дальнейшие уточнения (интересны, не спорю) но мимо...
Не ганьбилися б вже зайвий раз з такими "показниками".
Мабуть цей лісник не догодив комусь із можновладців.............. однозначно.