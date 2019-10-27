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Все про:коррупция (7542) лес (430) Нацполиция (10302)

 Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным. ФОТОрепортаж

Следователи столичной полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержали мужчину за продажу лесоматериалов, принадлежащих государственному предприятию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов, в ходе осмотра из салона автомобиля правонарушителя полицейские изъяли 20 000 гривен, полученные от продажи леса.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным 01
Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным 02
Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156167
 
   
 Топ комментарии
 
прямо так сам и "вырубил" 20 кубометров?
продавал - верю...рубал - сомневаюсь...)))))
(ищите соучастников))))
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Та чи не "злочин" - 20 кубів................ Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину - Цензор.НЕТ 8653
Не ганьбилися б вже зайвий раз з такими "показниками".
Мабуть цей лісник не догодив комусь із можновладців.............. однозначно.
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у каждого лесника, в роду были дятлы..
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Когда уже закончатся эти вырубки? Лес скорее закончится. Где усиление ответственности за уничтожение деревьев? Слуги зеленые, ау !
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прямо так сам и "вырубил" 20 кубометров?
продавал - верю...рубал - сомневаюсь...)))))
(ищите соучастников))))
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Если меня нанимают на рубку и корчевание пеньков, я не буду спрашивать документы. Каменщик который кладет кладку не интересуется законностью стройки.
Вам за поребрик и в 37 год.
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прежде чем посылать кого-то куда-то - разберитесь, есть ли за что.
я засомневался что лесник сам, лично, своей бензопилой или ножовкой))) "вырубил" (как указано в заглавии) 20 куб. леса.... именно сам процесс рубки вызвал моё сомнениЁ)))
поэтому все ваши дальнейшие уточнения (интересны, не спорю) но мимо...
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Надо быть в ОПе - и можно вырубать гектарами.
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.а херсонская Служба безопасности Украины сопли жуёт....внутри леса сплошные пеньки.... Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным - Цензор.НЕТ 3201
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А керівнцитво нічого не знало - біле та пухнасте, чисто працює тільки на оклад, а лісник такий собі сам організував вирубку, сам погрузив на "власний" транспорт і хотів продати "втіхаря"
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Ох не видать походу людям дешевых качественных пиломатериалов. Будут втридорога официально покупать и со скудным асортиментом
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Та чи не "злочин" - 20 кубів................ Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину - Цензор.НЕТ 8653
Не ганьбилися б вже зайвий раз з такими "показниками".
Мабуть цей лісник не догодив комусь із можновладців.............. однозначно.
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Поймали, хорошо, а как насчет тех дятлов, что отдали вырубку леса в западных областях Украины в гигантских размерах при мародере петрушке, когда их притянут к ответственности, включаю подонка петрушку мародера, вот что интересно.
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офигеть лесник лес порубал - на закарпатье рубят составами - и ниче - мона ))
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твари...живут одним днем.. нажраться не могут.
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Каждый ж\д вагон это 50 кубов леса. А мы отравляем каждый день за границу по 100 вагонов.
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не поделился, видимо. другой причины для задержания в нашем недогосударстве, не вижу.
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Киевский лесник оказался очень трудолюбивым, веселым и находчивым, рубил лес от всей души и высоко ценил свой "труд". Поэтому и срок заключения ему нужно давать не до пяти лет, а от всей души.
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специально занизили им то тоже лес нужен ,,менты остальное продадут гроши поделят ,,,
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Так постепенно Украину и вырубят, ЕС нужна древесина, а свой лес они хотят сохранить.
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Так, за 20 кубів покарають. Тому потрібно красти 20 000 і тоді все буде в шеколаді.
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