 Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия. ФОТОрепортаж

В ходе обыска полиция обнаружила на даче погибшего автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Раклы".
В частности, более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов.
Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.
Так он хорошее дело, оказывается, делал. А чем занимается наше СБУ, что лидеры организации Оплот в Харькове все еще на свободе?