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Все про:оружие (3784) стрельба (2533) Харьков (4469)

 Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия. ФОТОрепортаж

У Алексея Титова, который 25 октября пытался убить лидеров организации "Оплот" в Харькове, но погиб при побеге от полиции, хранился арсенал оружия.

В ходе обыска полиция обнаружила на даче погибшего автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Раклы".

В частности, более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи". ФОТОрепортаж

Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 01
Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не предоставлял ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура

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Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 04
Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 05
Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 06

Также читайте: Перестрелка в Харькове: киллеры пытались ликвидировать соратника террориста Жилина Исакова, - "Радіо Свобода"

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Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 08

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва

Также смотрите: Стрельба в Харькове: один человек погиб, еще один ранен. ВИДЕО перестрелки

Источник: https://censor.net.ua/p3156154
 
 
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Це все мало би бути використане на москалях.
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А я думаю если прошерстить дачи всех фигурантов и живых и мёртвых бандюков то там и не такое можно найти.
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скорпионы в списке 3 шт. а на фото два я бы тоже не отказался от такой классной вещи
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На фото 2, а в списке 3 переправлена на 1. От 2х кто-то уже не отказался...
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Лидеры террористической организации Оплот организованной Кернесом и Добкиным, убившим сотни украинцев, живы и здоровы и продолжают разгуливать Харьковом? И если бы не перестрелка никто бы не узнал. Вот вам и работа палюции Рюкзакова.
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кажется рановато он ушел из жизни.талантливый но недоученый.мог еще много мразей зачистить както так.
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шмели прямо со склада в ящиках. в Харьков прямые поставки с кацапстана идут прямо в таре
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"У Алексея Титова, который 25 октября пытался убить лидеров организации "Оплот" в Харькове"

Так он хорошее дело, оказывается, делал. А чем занимается наше СБУ, что лидеры организации Оплот в Харькове все еще на свободе?
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