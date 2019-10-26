 Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого. ФОТОрепортаж

Об этом Зеленский написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.
"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сообщил президент.
От местных Зеленский узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.
"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - резюмировал Зеленский.
Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.
Хотелось бы каких то гарантий.
Но от Зеленского ....
Человек который пытался скрывать потери что бы врать про наступившее перемирие доверия не может быть...
Такой базар должен быть только после тактической победы(вышвырнуть боевиков на Рашку)
Зеля, эти люди под угрозой, если ВСУ отступят со своей территории(Конституция закрепляет).
И да, я не ходил на выборы, и не пойду, но понятно шо я бы даже за корову проголосовал, чем за тя.
Ольгно включили, ********
ну смешные
Воины ВСУ гибнут каждый день - сепары живы и ненавидят Украину