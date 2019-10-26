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 Политика Украины
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 Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого. ФОТОрепортаж

Во время посещения Золотого президент Владимир Зеленский узнал от местных жителей, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. Жителей это беспокоило и глава государства отправился пообщаться с приезжими.

Об этом Зеленский написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

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"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сообщил президент.

От местных Зеленский узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - резюмировал Зеленский.

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Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 01
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 02
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 03
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 04
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 05

Смотрите также: Люди хотят отвода войск, - Зеленский - добровольцам в Золотом. ВИДЕОВсе хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 06
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 07
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 08
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 09
Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, нелегально находятся в Золотом с оружием, - пресс-центр ОС

Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое на Донбассе, где ожидается разведение войск, согласованное в Минске.

Источник: https://censor.net.ua/p3156136
 
 
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Молодец! Так держать.
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Молодець! Так тримати ! Стати в позу, й не стогнати.
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С кем? С Болотовым, Пасечником, сраной ватой, которая орала "Путинвведивойска"? С ними опять едиными будем?
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У этого говнюка видимо совести нет вообще, у меня даже язык назвать его президентом не поворачивается...
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Всі хочуть миру, та не всі прагнуть ставати рраком перед Пуйлом. А ваші вподобання Зєля, це ваші, а не наші проблеми.
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Сепары довольны, скоро мир, пенсии, выплаты ветеранам лугандонии. Ураа товарищи. Гребаный стыд
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Целый хоррор придумали. На окраине,мол,какие-то люди..местные жители тревожатся..порвав тельняшку и свой пердак Зеля метнулся на защиту обездоленных. Марвел тихо рыдает в углу,упустивмтакоо "режиссера",как богдан.
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Бла бла бла.
Хотелось бы каких то гарантий.
Но от Зеленского ....
Человек который пытался скрывать потери что бы врать про наступившее перемирие доверия не может быть...
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б*же, что это такое?
Такой базар должен быть только после тактической победы(вышвырнуть боевиков на Рашку)

Зеля, эти люди под угрозой, если ВСУ отступят со своей территории(Конституция закрепляет).

И да, я не ходил на выборы, и не пойду, но понятно шо я бы даже за корову проголосовал, чем за тя.
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Та видосик есть жеш
Ольгно включили, ********
ну смешные
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ИМПИЧМЕНТ ПРЕДАТЕЛЮ УКРАИНЦЕВ!
Воины ВСУ гибнут каждый день - сепары живы и ненавидят Украину
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Краще б ти урод засох ще на труссєлях свого папашкі
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