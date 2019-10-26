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Все про:акция (1963) конопля (98) легализация наркотиков (23) марш (545) медицина (1876) марихуана (98)

 "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж

Митингующие требовали от депутатов ВР вынести на рассмотрение парламента законопроект о применении каннабиса в медицине, анонсированный ранее нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким.

Участие в акции приняли около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Они собрались возле Кабинета министров. Оттуда участники акции отправились по правительственному кварталу к Верховной Раде. В руках они несли плакаты с надписями "Это лекарство, а не наркотик", "Конопля лечит".

Акция прошла мирно, ее участников сопровождала полиция.

"Требование марша сегодня является единственным - неотложная регистрация законопроекта или законопроектов о медицинском каннабисе, чтобы не оттягивать этот вопрос, чтобы законодательно урегулировать медицинский каннабис для нужд пациентов, медицины и науки. Речь идет о лекарственных средствах на основе каннабиноидов ... Их обращение должно быть ограничено и контролироваться государством ", - сказал соорганизатор акции Тарас Ратушный в комментарии журналистам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не в турборежиме, - Радуцкий

По словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гарантий. Среди них - более 20 тыс. детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.

Также на Цензор.НЕТ: Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, - Зеленский

В мае народные депутаты предыдущего созыва зарегистрировали законопроект, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 000 подписей. Впрочем, Верховная Рада 8 созыва не успела рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.

Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 01
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 02
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 03
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 04
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 05
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 06
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 07
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 08
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 09
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 10
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 11
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 12
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 13
Конопляный марш свободы состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса 14

Источник: https://censor.net.ua/p3156130
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский, потдержи избирателей, легализуй ТЕ
"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 710

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Вышли один больнее другого,аж слезы наворачиваются.
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ну чего вы так? вот к примеру президент Владимир Александрович заявил военным, что люди хотят прекратить войну. А вот если ему скажут, что например, не буду говорить проклятое число 73%, ну а например 43% населения хотят легализации конопли, то что, он не выполнит волю нарида?
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Зеленский, потдержи избирателей, легализуй ТЕ
"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 710

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ну чего вы так? вот к примеру президент Владимир Александрович заявил военным, что люди хотят прекратить войну. А вот если ему скажут, что например, не буду говорить проклятое число 73%, ну а например 43% населения хотят легализации конопли, то что, он не выполнит волю нарида?
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остальные просто сидели-пыхтели и у них была измена, что могут заластать в следственный изолятор "Конопляний марш свободи" відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу - Цензор.НЕТ 4349
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Вышли один больнее другого,аж слезы наворачиваются.
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это во времена СССР. Между прочим, сама по себе конопля - ценное сырье. "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 1082
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То не та конопля Промышленные сорта можете килограммами скуривать - приходу не будет
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но почему-то же запретили ее культивировать. международная конвенция существует. Кстати, в Сумской области ее когда-то много выращивали.
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Та то є так, але... В Украине уже давно вывели безгашишную коноплю для этих нужд.Ее даже можно есть. Садите.
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А ще треба легалізувати проституцію. Якщо зелена проституція легалізована, то звичайна проституція є меншим злом.
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так я не понял, если легализируют, то от проституток будет кеш-бек или нет? "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 5783
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Я не знаю як вони вирішать, але вони кращі ніж виборці Зе.
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Головне, що товариші проститутки будуть працювати використовуючи касовий апарат. Усе інше не важливо "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 6558
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Вони повинні видавати чек і решту до копійок перед обслуговуванням клієнта😊 Для зебілів ціна буде подвійна, бо після них повія буде пити молоко як на шкідливому виробництві 😁
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Почему злом ??? Проституция - древнейшая профессия.
Лучше человек пойдёт и спустит пар с проституткой , чем изнасилует в парадном!
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А то что наши вооруженные силы отводят войска со своей територии им конечно же пофиг, лишь бы хапнуть пару пяток, ну и корабыль если повезет "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 8779
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О, и соевые пропали, все на марш потопали）
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соєві як главарь ПЕСиків наркотики не вживають.. Тільки бухають!!!
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Я думаю нужно просто коноплю прировнять к клею, бензину, грибам, сигаретам, водке и прочей херне которые можно так же назвать наркотиками.
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А чего бабка молодец. Конопля неплохо борется с бурьяном. Похлеще седератов.
Скбе чтоль посеять..
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***
от чего так несправедливо...
если б на моем участке нашли нефть - то она государственная,
а как нашли коноплю - так она моя))))
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Нефть находится в недрах, а недра начинаются там, где заканчивается плодородный слой. Так что, все то что выросло на плодородном слое - то твоё.
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но сигареты психику не меняют, а конопля меняет. вообще, она по-разному действует на разный мозг
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та чо мелочиться, сразу уже тогда кокс и герыч нужно легализовать. хуже не будет (с) Зе-команда "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 6373
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А чем герыч хуже спайса или трамадола или того же клея момент? Давай запретим клей. Герыч и кокс просто употребляют те кто побогаче и на нем миллиарды можно заработать наркомафии и мусорам. А клей не запрещают потому что на нем ничерта не заработаешь.
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Серьезно? Факты давай. Ато помню что пол страны и мусора визжали что нельзя отменять техосмотр потому что у машин будут колеса отваливаться. Факты же говорят обратное. А я утверждаю что наоборот меняют. Куча знакомых без сигарет и пол дня прожить не может, кричат что уши пухнут, руки дрожат и мозг не соображает. А сколько было совершено убийств и нападений на почве сигарет что не каждая война такие жертвы приносила. А насчет конопли не помню чтобы кто то пострадал. да и я к тому что все равно кто хочет тот найдет и купит только ето уже связано с криминалом. А что водка творит ето вообще капец. И ты хочешь сказать что мы сейчас в Украине живем лучше чем в странах где марихуана легализована?
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так я ж ниже пишу - легализуйте, но я сомневаюсь, что это убьет наркоторговлю. У барыг будет дешевле, например.
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Давайте проведем референдум. Или легализуем коноплю или так же запретим алкоголь и сигареты. Лично я разницы не вижу.
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Сравнил хер с пальцем. Еще и разницы не видит. Уже докурился?
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может сначала проведем референдум по другому вопросу -нужен ли нам лугандон? а про ганджубас и ********** уже после войны говорить будем? ... суров а тебе я рекомендую зельцу письмо написать с просьбой разрешить лично тебе курить дурь. я думаю , что лично тебе он не откажет. что касаеться меня, я 2 года тому вообще курить бросил и я бы не хотел чтобы мой сын и дочка коноплю курили. а ты сам такого хочешь?
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Поздно ты бросил. Мозг у тебя ужа атрофировался, если ты не понял что запрет никак не повлияет на то будут ли курить и трахаться с однополыми твои дети или нет. Вроде как сигареты тоже запрещено продавать до 21 но вся детвора курит за углами. Если ума нету то и колоться им никто не запретит. Я например не курю в жизни потому как я сам для себя так решил а не кто то мне запрещал. Но я считаю что если идти к демократии то нужно дать людям свободу выбора. Если ты против то одевай красные трусы со звездой на жопе и кричи что ты за советский союз и за сухой закон.
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можно легализовать все, назначив соответствующие цены...все операции через кассовый аппарат....потом назовут барыгой(
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Есть два пути. Или Украина идет путем демократии где свободному человеку разрешено все что не касается ущемления общества либо мы идем по пути совка где рабы имеют право только существовать, любить царя, работать и тихонько сдохнуть.
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Легализуйте каннабис, пусть Зе хотя би
курит...
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Вот наконец люди реально необходимым для страны делом заняты.
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Все собравшиеся - больные, раз требуют? И почему почти все молодые?
Так больно им, что травка нужна?
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Больные однозначно.
А точнее - зависимые.
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та легализуйте им уже этот дурман. составьте реестр и продавайте строго ограниченное количество через аптеки. но проблема в том, что у нелегальных торговцев может быть дешевле, например.
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Это, типа, больной лечится. Да?
Обратили внимание на внешний вид "больных"?
"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 7829
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"...
Глаша шибко любит Гену,
Он в Гагаринском районе
На балконе пыхал часто
Папироски из анашки. ..."©
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це другий сходняк наркоманів за часи зєлєбєні...свій серед своїх...Такого ніколи не було в Україні, щоб наркомани вимагали в президента захищати їх від переслідування, навть навпаки, вимагати підтримки...Вітаю лохторат! яке їхало,- таке й здибало...Бо лікуванням онкохворих займається МОЗ, а не торчкових сходняк....
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говномесам можно парады устраивать и требовать защиты и равноправия, а наркошам зась?
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Клоуни. Мабуть сам зеленський конопельський разом з електросамокатом Гончарука акцію організовували, щоб показати, які вони разом діяльні.
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первое фото яркое. Барыга в кепке. "эхь, заживем"))
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такое впечатление, что они с гей-парада только что... те же и столько же...)))))
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вообще какой то придурок от имени Иисуса разрешение дает! психушка явно плачет А где коля козлов, чё молчит?
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Так это - "марш свободы" или "марш милосердия".
Спалились протестанты.
Нужно было курить после марша, а не до него.
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видел я там больных растаманов с дрэдами, очень похоже что болеют , так как утром дозы не достали... блин на фига им полиция вот это разрешает? и чего это они воспрянули? слуги каломыйского из квартала навеяли? то геи то нарики..... это и есть демократия? блин всех в автобус и в окопы в луганду.... пусть пользу приносят болящие....
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То геи, то нарики, то еще евробляхеры... Больше у людей проблем нету. Им важнее войны и дороговизны ото всё, что выше написано).
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Порохоботы специалисты, как оказалась, и по легким наркотикам, и по корвалолу, и по спирту
Какая необычная и многогранная информированность.
Обычно, те, кто разбирается в корвалоле , уже не курит и не пьёт.
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Они, тупо, против всего положительного и за все отрицательное.
Им, чем хуже, тем лучше.
И это понятно.
Все взрывы, поджоги, перестрелки, отравления и коррупция им на руку.
"патриоты" - одним словом.
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Нав'язування правил,що роблять стан хворих істот нестерпним - злочин й садизм "Конопляний марш свободи" відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу - Цензор.НЕТ 8378
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Конопля ти моя, конопля,
Знай, що вдячний тобі я повік
Ох, трава ти моя, трин-трава,
Не косив я тебе цілий рік.
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У вас скоро провессиональный праздник - Хеллоуин, тогда и споёте.
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Пока что развлекаете нас своим пением вы)))
Ну, и кто тогда здесь 'кловун' ?
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Я добрий кловун, а Зе поганий кловун😁
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Зе - не клоун, а Президент Украины, а вы вот таки да - клоун.
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Тільки формально, бо насправді він пародія на президента.😁
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Не, оно больше по курбан-баранам специализируется. ))
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И часто ты этим вопросом перед зеркалом задаешься?))
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Да уж, не слабо ты себя кроешь, курбан-баран.)))
Сочувствую твоему заболеванию!
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Одни за коноплю митингуют,другие с пеной у рта -за копуляцию..Попы Гапоны.
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елкторальний зєлєгній кварталівського "клавішніка"...
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Немає рослини яку не можуть заборонити . Ніякі заборони не відмінять Природу й закони її існування. Ніяка мавпа немає права нав'язувати іншим мавпам свої персональні вподобання!!!
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Даёшь рослину белладонну ! Никто не может запретить!
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Свиноботы-нарики рисуют красную линию руководству Украины
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Бутусов, я понимаю-денежки тебе нужны..но как ты освещал Марш националистов 14 октября? да никак..а людей там было больше в разы. не заплатили Бутусову-поэтому Богарчук это и не показал..как то так
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