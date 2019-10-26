 "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж

Участие в акции приняли около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Они собрались возле Кабинета министров. Оттуда участники акции отправились по правительственному кварталу к Верховной Раде. В руках они несли плакаты с надписями "Это лекарство, а не наркотик", "Конопля лечит".
Акция прошла мирно, ее участников сопровождала полиция.
"Требование марша сегодня является единственным - неотложная регистрация законопроекта или законопроектов о медицинском каннабисе, чтобы не оттягивать этот вопрос, чтобы законодательно урегулировать медицинский каннабис для нужд пациентов, медицины и науки. Речь идет о лекарственных средствах на основе каннабиноидов ... Их обращение должно быть ограничено и контролироваться государством ", - сказал соорганизатор акции Тарас Ратушный в комментарии журналистам.
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По словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гарантий. Среди них - более 20 тыс. детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.
В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.
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В мае народные депутаты предыдущего созыва зарегистрировали законопроект, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 000 подписей. Впрочем, Верховная Рада 8 созыва не успела рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.
Лучше человек пойдёт и спустит пар с проституткой , чем изнасилует в парадном!
Скбе чтоль посеять..
от чего так несправедливо...
если б на моем участке нашли нефть - то она государственная,
а как нашли коноплю - так она моя))))
курит...
Так больно им, что травка нужна?
А точнее - зависимые.
Обратили внимание на внешний вид "больных"?
Глаша шибко любит Гену,
Он в Гагаринском районе
На балконе пыхал часто
Папироски из анашки. ..."©
Какая, нахрен, медицина?
Спалились протестанты.
Нужно было курить после марша, а не до него.
Какая необычная и многогранная информированность.
Обычно, те, кто разбирается в корвалоле , уже не курит и не пьёт.
Им, чем хуже, тем лучше.
И это понятно.
Все взрывы, поджоги, перестрелки, отравления и коррупция им на руку.
"патриоты" - одним словом.
Знай, що вдячний тобі я повік
Ох, трава ти моя, трин-трава,
Не косив я тебе цілий рік.
Ну, и кто тогда здесь 'кловун' ?
Сочувствую твоему заболеванию!