 Дорогостоящий сканер грузов Одесской таможни, который подожгли в Черноморске, удалось спасти. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, по информации нашего источника, у автомобиля, в котором находился сканер сгорело заднее колесо, а внутри оплавились только два разъема для подключения внешнего питания.
Напомним, вчера днем в Черноморске неизвестный поджог машину таможенника и единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.
Это они у Гонтаревой научились. Та тоже за день до пожара сняла с дома всю охрану. А потом горело так, как будто там цистерну бензина разлили.
Таможенникам еще учиться и учиться
Им надо было к Лерке Лондонской обратиться,у неё есть специалисты-поджигатели,вода сгорит синим пламенем.
Лукадрищ нае"бал Беларусь на 32 млрд$, (да, и Беларусь, по сравнению с Украиной, это в 4-ре раза меньше) а овощ, где то на 12млрд, точно нет фактов, а Пётр, чем на"бал? кто знает???
Тому це вже списанный сканер,может и глючить почати
Янтарь не копают,леса не рубят
Не хочешь платить пошлины - не занимайся ВЭДом. или контрабасом занимайся - только не ной что рано или поздно маски-шоу приедет
чтобы они залили его пеной.