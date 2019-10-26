 Дорогостоящий сканер грузов Одесской таможни, который подожгли в Черноморске, удалось спасти. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по информации нашего источника, у автомобиля, в котором находился сканер сгорело заднее колесо, а внутри оплавились только два разъема для подключения внешнего питания.

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Напомним, вчера днем в Черноморске неизвестный поджог машину таможенника и единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.