 "Интернет-магазин", продававший наркотики, закрыли полицейские в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который содействовал поставкам наркотических средств в Харьковскую область, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, помимо организатора в группу входили еще пять человек - две женщины (22 и 62 года) и трое мужчин (25, 36 и 62 года). Через интернет-магазин они продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.
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В ходе обысков у членов группы изъято более 100 тыс.грн, почти 6 тыс долларов, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.
Следователи Шевченковского районного отдела полиции Харькова открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками Шевченковского райотдела Харьковского облуправления полиции с привлечением бойцов КОРДа под процессуальным руководством местной прокуратуры №1.
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Распространителям тюрьма лет на 15, организаторам "вышка" и не надо церемонится, даже если "крыша" силовики.
Вагон наркоти, вагончик... Ні, жменька...
Моя работа связана с медпомощью наркетам.
Всегда говорил - когда к нам в отделение перестанут привозить наркетов с улицы - значит государство реально взялось за распространителей.
Шо вы думаете?
В период с июля по середину сентября их практически не было! Я уж подумал - слава Богу, начали прижимать.
Ан-нет...
Как я понял - это был период затишья, связанный с выжиданием и налаживанием новых (в связи с выборами) каналов сбыта и крышевания.
И вот прошло время, вышли на "нужных" людей, обкашляли и всё вернулось на круги своя!
зе в очередной раз пэрэмог