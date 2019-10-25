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 Экономика в картинках, шоу "ПОЛИГРАФ", путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Как я отношусь к хамству? Плохо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это хамство высшего сорта", - Бородянский ответил на оскорбления Коломойского

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Плохо работаете!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новое шоу

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Полиграф так полиграф!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский. ВИДЕО

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Полиграф Полиграфович ...

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Всеобщее прохождение "полиграфа"

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

— Это, как его, волюнтаризм!

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

По мотивам сказок...

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Новини культури. Сьогодні у Японії відбулась прем'єра фільму "Абатство Даунтон"

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Экономика в картинках

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая табачная фабрика Украины British American Tobacco остановилась из-за нового закона ВР

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

– Точно!

Экономика в картинках, шоу ПОЛИГРАФ, путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Путинские игрушки

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3156056
 
   
 Топ комментарии
 
- Почему, после ухода Порошенко с поста президента, из Цензора исчезли "фотожабы" на него? А на Зеленского и его ЗЕ-команду" - "валом прут"?.......

- Потому что сюжеты на Порошенко придумывали на "Лахте", у "ВАНОЙ", и у Коломойского, и они были скучны... А вот Зеленский со своей "шоблой" каждый день сами создают сюжеты - яркие, искромётные, запоминающиеся!........
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я голосую за картинку с Хоттабычем
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 6 ч.6 часов назад

Экономика в картинках, шоу "ПОЛИГРАФ", путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4485

У зекоМанды есть свое Ольгино.
Что и требовалось доказать. Сколько раз наблюдал на фейсбуке Зелибобы блевотные комменты, восхваляющие "Найвеличнішого Лідеру Світу" с тысячами лайков.
Так и знал что ботоферма
Экономика в картинках, шоу "ПОЛИГРАФ", путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4223
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Зеленскому на самом деле очень сильно помогли порохоботы
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порохоботы сами всю работу сделали. так гадили ртами что начали вызывать к порошенку и его команде отвращение
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так и есть. приличный человек, почитав порохоботов, испытывает только отвращение и к ним, и к тому, за кого они ратуют
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Це виходить, що всі, хто проголосували за Пєцю - мародери? Та ну нах
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Ты понимаешь значение слова "мародер"?
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Откуда? Написано было в методичке - вот он и "гундосит"..... Я ещё год назад ему цитировал и статью УК УКраины, и "Словарь иностранных слов"....... Да как "горохом об стену..."!!!.
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Не существует никакого Пэти-мародера...
Зато благодаря таким зебилам как ты
- в Украине захватил власть Беня-мародер
вместе со своей куклой Моникой...
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а ты само часом не ЗЕбот ? флажка нет . да и судя по нику тебе отроду дня три-четыре Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5481 ты в прошлой жизни кем было Игогокович или Бастурма ? Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9673
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...украинские бизнесмены, не связанные с политикой но сильно пострадавшие от беспредела произвола и самодурства предыдущей власти...

Да, многие восстали против жадной тупой предыдущей власти, гораздо больше половины населения
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Проклятый барыга! Даже воровать не умеет! То ли дело Зе-команда!
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ЗеКоМанда ворует ударными темпами,скоро побегут,если успеют.
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Попроси админа, что бы вытянул тебя из спама.
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- Почему, после ухода Порошенко с поста президента, из Цензора исчезли "фотожабы" на него? А на Зеленского и его ЗЕ-команду" - "валом прут"?.......

- Потому что сюжеты на Порошенко придумывали на "Лахте", у "ВАНОЙ", и у Коломойского, и они были скучны... А вот Зеленский со своей "шоблой" каждый день сами создают сюжеты - яркие, искромётные, запоминающиеся!........
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С таким же успехом ты можешь изобразить там и Богдана с Зеленским, и Коломойского с ВАНОЙ...
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мог бы, тока они не при чем к дикому росту коррупции за последние 5 лет
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"коррупция", о которой кацапскому таракану Alter Nator каждій день рассказывают на расейских сайтах.. и откуда оно, Alter Nator, постит свои "картЫнки" Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 741
приличный человек никогда не станет постить фейки, тем более с политикус.ру... но Alter Nator и приличие - не совместимо
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А у тебя есть возможность сравнить? У меня - была... И о ВАНОЙ знаю много, и об "папе Бене".. А "мальчики-колокольчики" ещё только "примеряются".... Но - глупы... Поэтому "засветятся" ещё быстрее и откровеннее....И "засветятся", сначала, не у нас, а сразу на Западе... Информация будет "сливаться", прямо туда... И "папе" не удастся её остановить...
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ось ти такий типу розумний. а про Петруся ніч не знаєш
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"Хахол щирий", не "ніч", а "нич" (або "ніц") - в залежності від діалекту.... А про "Петруся" - теж знаю.. Але скажу - "Далеко куцому - до зайця..".
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Alter Nator - козломордый свинорус. И вот почему (смотрите скрин, обведено красным):


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а ты мне на каком языке пишешь, казламордный малорос?
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Це тому що з "повагою" до заповідника вати, зеленої вати.
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ото ж, поважай та пишайся країною, в котрій живеш
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кацепеус, тебя снова подвел гугд-транслейтер))
украинец напишет "в країні, в якій ти живешь"..
и только кацап тупо переведет транслейтером фразу "в которой живешь" как "в котрій живеш" Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7302
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казламордний малорос буде вчити мене української, дуже смішно
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ну-ну, кацап, не истери)) ну да, лоханулся ты в очередной раз з гугл-транслейтом.. Но тебе не привыкать, верно?))
И откуда вас таких тупых только набирают в лахте? по дуркам, что ли Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3829
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да-да, поистери козломордій свинорус Alter Nator... Ибо ТОЛЬКО кацапы пишут "малорос".. как раз с 2014 года)
Собственно, на чем ты постоянно и зашквариваешься
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пишайся країною, в котрій живеш, худобо
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чем кацап Alter Nator характерен, так это своей тупостью и упёртостью.. Ну, про его идиотизм и так всем известно)
"Пишайся країною, в якій ти живеш"..
И да, кацап, тебя снова гугл-транслейтер подвел))/
ты не "худоба", ты, Alter Nator - ТВАРИНА))
кацапы банально не понимают в чем отличие этих слов, а гугл-транслейтер - не подскажет))
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Свійська, домашня худоба (Scorpman Y) (однаково в однині та множині) - свійські тварини, що навмисно утримуються в сільському господарстві задля отримання різноманітної продукції, такої як продукти харчування чи волокна, або з метою використання для праці. Термін загалом не об'єднує у своєму значенні свійських птахів, рибу і морських тварин. Свійська худоба може утримуватися як для власного прожитку, так і для продажу.
Вирощування тварин - тваринництво - важливий компонент ********* сільського господарства. Ним займалися представники багатьох суспільств протягом усієї історії, починаючи з переходу від полювання та збиральництва до вирощування рослин та розведення худоби.

Вчи українську мову, худобо
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козломорда тварина Alter Nator.. ты можешь хоть всю википедию скопипастить, но это тебе не поможет понять речевые обороты в Украине))
Украинцы говорят на таких как ты "животные", или по украински - "тварини"..
И - НИКОГДА не говорят "худоба".. Это НЕ присуще в украинском языке)
Но откуда тебе об этом знать, чухонец?))
вот ты и зашквариваешь как последняя лошара на простейших вещах... Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2071 Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1892
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Вчи українську мову, тварина Alter Nator

тварина
Семантические свойства
Значение
- животное, зверь ◆ У клітинах тварин (як і інших еукаріотів) міститься сформоване ядро. - В клетках животных (как и других эукариот) содержится сформированное ядро. uk.wikipedia.org
- перен. жестокий, подлый человек ◆


худоба

Семантические свойства
Значение
- рег. домашнее имущество (вещи, скот и т. п.) ◆ Всяк вспоминал свое кинутое хозяйство, худобу, инвентарь. Ко всему требовались мужские руки, все плакало без хозяйского глаза. М. А. Шолохов, «Тихий Дон»
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до речі, гугл транслейт перекладає точно як ти кажеш:
"в которой живешь" -- В якій живеш
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кацап.. именно поэтому ты, как последний лошара - тупо написал "в котрій"... Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5582
Мало переводить дословно - нужно знать КАК в Украине говорят Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2710
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на твоїй псячій мові в Україні дійсно мало балакають
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придурок кацапский!)) Это в твоей рашке "балакають".. и кацапы тупо так переводят на украинский))
в Україні - розмовляють Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2689
у козломордого чухонца Alter Nator очередной зашквар))
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то-то ты постоянно "балакаешь", козломорда тварино))
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хлібальник прикрий, а то пошкодять ненароком
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браво! истерикой козломордой твари Alter Nator с разорваным хлебальником доволен)
а теперь беги, чухонец, пожалуйся куратору)) Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9590
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украинец напишет "в країні, в якій ти живешь"..
Чепушило соєве, по українськи буде "живеш" !)))
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Так это, чтоб до любой свино-собаки быстрее дошло. Без гугл-переводчика.
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Ми давно це знаємо. Зараз він вкраде туалетний папір, рушник і дезик і побіжить обсирати оппонентів.
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С Хотабычем очень смешно. Украина действительно умеет удивлять.
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ну так, более-менее.
Елкин только порадовал немного
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соевых карикатуристов в дурдоме нанимают. это такая трудотерапия для них, вместо поклейки конвертов.
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Хотабыч - хорошая вилка в зад зеботам.
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Народ уже не крутит носом -
И не исходит благодать.
Но озадачены вопросом:
- Начнут ли слуги плятавать
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"Я и моя молодая команда что то делает важное"(Черновецкий). Попал в точку. Ничего с тех пор не поменялось.
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Потому что Порох уже не президент, понту про него постить картинки.
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Несмотря на вой порохоботов в стране все ок !!!
Дай бог еще Донбасс вернем
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