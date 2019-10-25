 Экономика в картинках, шоу "ПОЛИГРАФ", путинские игрушки . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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– Точно!
Путинские игрушки
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У зекоМанды есть свое Ольгино.
Что и требовалось доказать. Сколько раз наблюдал на фейсбуке Зелибобы блевотные комменты, восхваляющие "Найвеличнішого Лідеру Світу" с тысячами лайков.
Так и знал что ботоферма
Зато благодаря таким зебилам как ты
- в Украине захватил власть Беня-мародер
вместе со своей куклой Моникой...
Да, многие восстали против жадной тупой предыдущей власти, гораздо больше половины населения
https://youtu.be/y5GQHVyF5kE?t=1572
- Потому что сюжеты на Порошенко придумывали на "Лахте", у "ВАНОЙ", и у Коломойского, и они были скучны... А вот Зеленский со своей "шоблой" каждый день сами создают сюжеты - яркие, искромётные, запоминающиеся!........
приличный человек никогда не станет постить фейки, тем более с политикус.ру... но Alter Nator и приличие - не совместимо
украинец напишет "в країні, в якій ти живешь"..
и только кацап тупо переведет транслейтером фразу "в которой живешь" как "в котрій живеш"
И откуда вас таких тупых только набирают в лахте? по дуркам, что ли
Собственно, на чем ты постоянно и зашквариваешься
"Пишайся країною, в якій ти живеш"..
И да, кацап, тебя снова гугл-транслейтер подвел))/
ты не "худоба", ты, Alter Nator - ТВАРИНА))
кацапы банально не понимают в чем отличие этих слов, а гугл-транслейтер - не подскажет))
Вирощування тварин - тваринництво - важливий компонент ********* сільського господарства. Ним займалися представники багатьох суспільств протягом усієї історії, починаючи з переходу від полювання та збиральництва до вирощування рослин та розведення худоби.
Вчи українську мову, худобо
Украинцы говорят на таких как ты "животные", или по украински - "тварини"..
И - НИКОГДА не говорят "худоба".. Это НЕ присуще в украинском языке)
Но откуда тебе об этом знать, чухонец?))
вот ты и зашквариваешь как последняя лошара на простейших вещах...
тварина
Семантические свойства
Значение
- животное, зверь ◆ У клітинах тварин (як і інших еукаріотів) міститься сформоване ядро. - В клетках животных (как и других эукариот) содержится сформированное ядро. uk.wikipedia.org
- перен. жестокий, подлый человек ◆
худоба
Семантические свойства
Значение
- рег. домашнее имущество (вещи, скот и т. п.) ◆ Всяк вспоминал свое кинутое хозяйство, худобу, инвентарь. Ко всему требовались мужские руки, все плакало без хозяйского глаза. М. А. Шолохов, «Тихий Дон»
"в которой живешь" -- В якій живеш
Мало переводить дословно - нужно знать КАК в Украине говорят
в Україні - розмовляють
у козломордого чухонца Alter Nator очередной зашквар))
а теперь беги, чухонец, пожалуйся куратору))
Чепушило соєве, по українськи буде "живеш" !)))
Елкин только порадовал немного
И не исходит благодать.
Но озадачены вопросом:
- Начнут ли слуги плятавать
Дай бог еще Донбасс вернем