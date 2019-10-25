 Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Во встрече военных принял участие командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, народный депутат Украины Игорь Копытин, представители местной администрации, военного духовенства, личный состав центра военно-музыкального искусства и боевые побратимы.

Смотрите: Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов. ФОТОрепортаж







Мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Украины и речи командующего ВМС, который поблагодарил личный состав за успешное выполнение задач по защите Отечества в районе проведения операции Объединенных сил.

Также смотрите: Воины 30-й ОМБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Новоград-Волынский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники церемонии минутой молчания и ритуалом возложением цветов почтили память воинов, отдавших свою жизнь за Украину.





За личное мужество, героизм, проявленные при выполнении задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины герои получили заслуженные награды.

Также смотрите: Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. ФОТО