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Все про:акция (1962) Национальный корпус (222) капитуляция (3)

 Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований. ФОТО

25 октября, в Киеве и всех областных центрах Украины состоялась акция протеста "Нет капитуляции. Время действовать", инициированная Национальным Корпусом. Сотни участников всеукраинской мирной акции собрались под стенами облгосадминистраций в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Кропивницком, Одессе, Черкассах, Северодонецке, Харькове, Виннице, Чернигове, Херсоне, Сумах, Николаеве, Конотопе и других городах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Национального корпуса".

Митингующие выступают против сценария, который предусматривает реализация "формулы Штайнмайера", они запустили в небо световые ракеты и держали баннеры с надписями: "Требования нации - нет капитуляции", "Зеленский, дай гарантии", "Ветераны против сдачи позиций".

"Раньше мы дали президенту Зеленскому 10 дней для того, чтобы он отреагировал на наши требования. Сегодня мы собрались под стенами облгосадминистраций, чтобы через губернаторов передать наши требования президенту. Чтобы он наконец услышал, что несмотря на усталость от войны украинцы не хотят заканчивать войну отводом войск", - сказал во время митинга под стенами
Киевской ОГА представитель Нацкорпуса Киевщины Алексей Бык.

В штабе сопротивления капитуляции настаивают на встрече с президентом Зеленским, который должен гарантировать представителям штаба недопущение отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии террористам и внедрения любых антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО к установлению контроля Украины на всей территории Донбасса.

Соответствующие требования представители штабов вручили главам облгосадминистраций с тем, чтобы передать их президенту Зеленскому".

Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований 01
Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований 02
Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований 03
Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований 04
Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований 05

Источник: https://censor.net.ua/p3156046
 
   
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портят зелебобе настроение... Чувак только от фрака кайфанул, а тут снова-здорово Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований - Цензор.НЕТ 8615
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