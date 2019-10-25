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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 октября, в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во время беседы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министр обороны рассказал о состоянии реформирования Минобороны и ВС Украины, отметив при этом, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом военного ведомства Украины. Речь шла также о текущей ситуации на востоке Украины и Азово-Черноморском регионе. 

Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг призвал союзников по НАТО предоставлять еще больше помощи Украине

Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 02
Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 03

Также руководитель оборонного ведомства провел двусторонние встречи со своими иностранными коллегами из Франции, Италии, Грузии и Швеции.

Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 04

Читайте также: Украина может расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО, - вице-премьер Кулеба

Загороднюк встретился со Столтенбергом и принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО 05

Источник: https://censor.net.ua/p3156041
 
 
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А я думаю , к чему сегодня проявилась "активность" Пепьі по подаче заявки от Украиньі на ПДЧ НАТО ? Вон оно , что ...
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Про "диджитализацию" Министерства Обороны говорили, или нет?
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Не буду вспоминать как должен выглядеть Минобороны.
В нашем случае это должен быть полковник. Который знает что к чему, а не кто-то из Квартала, или откуда там его взяли то.
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"В нашем случае" еще при Порошенко издан приказ, что министром обороны назначается гражданский.
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та то ясно, но вы бы в Израиле такого таки би не сказал то?
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а ведь что примечательно- Зеленский своим рейтингом доверия оказался окруженным снизу и сверху доверием армии и церкви - ОТ ТАКАЯ СУДЬБА ЗЛОДЕЙКА , армия-мова-вира могут его и вытолкнуть ГЭТЬ...
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Откуда вытолкнуть- из НАТО? Тогда ему останется лишь прятаться под юбкой.
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вниз из рейтинга ,если не пойдет по пути Порошенко - АРМИЯМОВАВИРА
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А как там в одного одиозного генерала зубы фарфоровые на всю харю,и толку ноль
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