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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:стрельба (2526) Харьков (4461)

 Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи". ФОТОрепортаж

Стрелком, который покушался на харьковчанина Георгия Исаева (Жора) и смертельно ранил его соратника Владимира Боруха (Тайсон), оказался уроженец Горловки Алексей Титов. При этом многие факты указывают на то, что Титов был киллером.

Об этом сообщает телеграм-канал "Раклы", информирует Цензор.НЕТ.

Так, авторы паблика отмечают, что Титов более точно и профессионально стреляет, чем соратники Жоры.

"Явно видна специальная подготовка. После того как Титов смертельно ранил одного из Жориных, он на своём Rav-4 объехал парковку и снова открыл огонь с другой более удобной позиции прямо из автомобиля. Скорее всего, тогда ему и удалось ранить самого Жору, который вместе со своим товарищем пытался поднять тело Тайсона. Это говорит о том, что Титов сохранял хладнокровие и не терял своих оппонентов из вида, в отличие от них самих", - заключают они.

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Также обращается внимание на арсенал стрелка.

"При себе он имел минимум 5 ручных противопехотных гранат Ф-1, а также оставил на месте перестрелки австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи"", - пишут авторы поста, добавляя, что "стрелок сразу отъехал во дворы здесь же на Клочковской, заметая следы (отпечатки и т. д.), успел поджечь свой автомобиль и выдвинуться на Южный вокзал чтобы покинуть город", - пишут авторы канала.

Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 01
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 02
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 03
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 04
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 05
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 06
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 07
Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 08

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Напомним, в пятницу, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва. В Харькове введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, Глок и Узи 09

Источник: https://censor.net.ua/p3156028
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля! Позвони Баканову по поводу этого черта!
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а что по этому поводу говорит о своих соратниках гепа с дупой?
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Качели... 90-е вернулись... точнее, они никогда не покидали Харьков... это как глисты: глисты живут себе в жопе и ненарадуются. Так и гепа с мишейЙобкиным - жизни без 90-х не представляют... юность, Новгородская 3-а, куриные окорочки, наперстки... хотя нет, гепа уже тогда делил кабинет с Семиноженко в нпк-банке... крышевал...
Харьков, йопт...
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а что по этому поводу говорит о своих соратниках гепа с дупой?
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Є підозра що Тітова кришує поліція і йому дали втекти а підірвали якогось бомжа на вокзалі! Як Тітов опинився в Україні з арсеналом зброї та гранатами на автомобілі з українськими номерами? Отже Тітов частина банди яка вбивала Вороненкова, який був високопоставленим офіцером наркоконтролю - одним з топ-керівників російського наркоконтролю, який керував департаментом агентурної роботи! Вбила Воронєнкова міжнародна наркомафія, а тепер ми бачимо що кілер Титов з Горлівки входить до складу цієї наркомафії, разом з Ісаєвим-Жорою та його вбитим корефаном Тайсоном! Про те що це наркомафія свідчить солідний арсенал зброї Тітова який він тупо возить з собою не боячись перевірок - автомат Узі, Глок з глушником, гранати! По любому у Тітова була ксіва від ментів або від силовиків, яка дозволяла йому не боятись перевірок на дорогах та вулицях! Інакше б він з такими запасами по вулицях не їздив! І однозначно кілер після перестрілки на вокзал не пішов би, це маразм, там би його шукали в першу чергу! І потім, куди їхати поїздом в ДНР поїзди не ходять, а кілеру тільки одна дорога в ДНР, там його і потрібно ловити на КПВВ!
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А ви уявляєте,що буде коли зграї отаких Тітових, після т.з. деокупації,озброєні та зголоднілі, полізуть в Україну з дирляндії?Господи,одведи та збережи нас від такого ,,щастя,,.
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Кілери не є небезпечними для пересічних громадян, вони абсолютно законослухняні і зразкові громадяни, щоб не давати жодного поводу сусідам чи правоохоронцям для підозр.
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Зеля! Позвони Баканову по поводу этого черта!
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Что то я совсем запутался. Сначала они вместе сидели в кафе и улыбались, а затем начали мочить друг друга ?
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Качели... 90-е вернулись... точнее, они никогда не покидали Харьков... это как глисты: глисты живут себе в жопе и ненарадуются. Так и гепа с мишейЙобкиным - жизни без 90-х не представляют... юность, Новгородская 3-а, куриные окорочки, наперстки... хотя нет, гепа уже тогда делил кабинет с Семиноженко в нпк-банке... крышевал...
Харьков, ****...
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Диалог...- Ты дерьмо!
- Это я дерьмо?
- А ты, знаешь, даже на дерьмо не похожь!
- Это я на дерьмо не похож????? Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи" - Цензор.НЕТ 8896 Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи" - Цензор.НЕТ 8896 Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи" - Цензор.НЕТ 8896
Ну дальше, все по классике особенно если в кармане ствол.
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Щось новеньке в кілерському мистецтві, сісти з жертвою за стіл в кафе під камери.
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Та там вообще вопросов миллион. Не понятно зачем киллеру 5 гранат. К тому же оборонительных, у которых радиус поражения осколками 200 метров. Он что самоубийца ?
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Так він певне не кілер, це з нього ліплять. Не домовились видно по якомусь питанню, та й відхід через вокзал дуже "несподіванний" крок для поліцаїв.
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А теперь расскажите, шо гепа не в курсе... все эти разборки, тем более в курируемых гепой боях без правил - все с благословения Лудшего... (Лудший, кто не знает - жид в жопу раненный, на каталке, любовь половины харьковчан)
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Харьковчане одобряют раз за разом выбирая себе бандюганов
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Я не одобряю. И мое окружение тоже... шо ж делать... в истории тупости этот эффект ностт название 73% против 25%, не так ли?
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жора... тайсон... Видные, мля, политики... Не от "слуг" случайно?
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По ТВ ..інфа ..*оплотніки * (колорадос ) Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи" - Цензор.НЕТ 9538
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Ага... "оплотец" всплыл на родине... щас можно... зелебоба разрешил
а шо тут такого, собсно? Запросто могут стать какими-нить секретарями РНБО Харьковский стрелок Титов был из Горловки и имел при себе 5 гранат Ф-1, "Глок" и "Узи" - Цензор.НЕТ 9954
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Жизня блатная весёлая,но короткая 😊
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И никакой он не киллер ... поговаривают что новых ментов с особым бандитским статусом " с лугандонии " Которых хотят официально узаконить не совсем наша, продажная власть ЗЕбилов - капитулянтов... Правда не совсем ясно зачем , видно себе в мощь против проукраинских граждан.
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Отлично, главное что кроме этих упырей никто не пострадал.
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согласен! чем больше ети упыри перестреляют друг-друга-тем чище и безопаснее будет Украина
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Такой арсенал притянул из Горловки.Мусора наши -никакие.
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Зачем это тянуть, если можно приобрести.
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Жора, Тайсон, Хам..... они все свидетели по делу руки кремля в убийстве борца с режимом ***** вороненкова??? Эпично! Хотелось бы заслушать упитанное руководство МВД, ведь они им не чужие....
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Ну так дайте пареньку ещё одну попытку.
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Лугандонские рулят в Харькове? Какая красота
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И сколько таких стрелков со стволами еще бродят по Украине?
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Посмотрите как Януковичу Ростов на пользу пошёл- он даже помолодел. Харківський стрілець Титов був із Горлівки і мав при собі 5 гранат Ф-1, "Глок" та "Узі" - Цензор.НЕТ 4625
Харківський стрілець Титов був із Горлівки і мав при собі 5 гранат Ф-1, "Глок" та "Узі" - Цензор.НЕТ 4108
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