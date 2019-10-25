 Предприятия, выполнявшие госзаказ по ремонту медучреждений в зоне ООС, подозреваются в уклонении от налогов на сумму более 12 млн грн, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По мнению следствия, частные предприятия по государственному заказу получили на свои счета более 75 млн грн на проведение строительно-монтажных работ и ремонтных услуг от ряда коммунальных учреждений системы здравоохранения, расположенных в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области. Указанные предприятия не отразили в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности факт проведения указанных работ и получения бюджетных средств, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 12 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков в офисных помещениях предприятий, объектах тендерных работ и по месту жительства должностных лиц этих предприятий были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, печати предприятий, документы "теневой бухгалтерии", банковские карточки.

По результатам анализа собранных материалов следствия и судебных экспертиз будет дана правовая оценка действиям всех причастных к совершению преступления.

Кроме того, прокуратура города в целях обеспечения возмещения убытков подала в суд ходатайство и получила соответствующее постановление о наложении ареста на счет одного из указанных частных предприятий, на котором хранится около полумиллиона гривень.

Следственные действия продолжаются.

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