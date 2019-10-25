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 13-летний парень распылил в лицо охраннику слезоточивый газ в одной из школ Оболонского района столицы, - Нацполиция. ФОТО

13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу в одной из школ Оболонского района столицы. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ, что в результате привело к срыву учебного процесса с эвакуацией учащихся и педагогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В Оболонское управление полиции от директора школы поступило сообщение о том, что в помещении заведения неизвестный распылил слезоточивый газ. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудник сектора ювенальной превенции.

По словам заместителя начальника сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимира Демьяненко, парень зашел в школу и пытался пройти мимо охранника. Подростка остановили и попросили покинуть помещение, на что он ответил оскорблениями, а затем распылил слезоточивый газ в лицо охраннику.

"После совершенного правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете", - рассказал Демьяненко.

Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее составлялись административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правонарушителя нашли по месту жительства. Он рассказал, что приобрел газовый балончик через интернет и с помощью него решил наказать охранника, который не пустил его в школу.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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13-летний парень распылил в лицо охраннику слезоточивый газ в одной из школ Оболонского района столицы, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3155998
 
 
 Топ комментарии
 
Подрастающий ЗЕ-избиратель...
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Цікаво, а скільком тут таке взагалі прийшло в голову?
Крім тебе.
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О, а вот и зебил подтянулся.
Не любишь когда твоего соевого припездента вспоминают?
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Такой охранник )) Надо было мальчику сказать папе,что он его за попу трогал ))
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Цікаво, а скільком тут таке взагалі прийшло в голову?
Крім тебе.
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Ну так радуйся. Что нарвался не на массовку ))
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Тебя в детстве "за голову потрогали"? Заметно... Порадуешься, в старости, если ты просто доживёшь до 72 лет, а не то что у тебя в штанах что-то "шевелиться" будет!....
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Знаю деда,котрый в 81 хвалится ,что у него 40-ка летняя любовница ))
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Отвечу словами старого анекдота:
"- И Вы хвалИтесь...".
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Проверить не могу. Но знал армяна 65 лет,так у него жена 26 лет была. Правда он уже копыта откинул - гулял на право и налево. Еще и бухал.
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Надпись, на заднем борту грузовиков, видел: "Не уверен - не обгоняй..."? Тут - то же самое.. "Не уверен - не утверждай...". У основной массы мужчин УЖЕ в 50, "проблемы" начинаются... У большинства после 60-ти, только "воспоминания" остаются... Это мне сексопатолог рассказывал...
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О, а вот и зебил подтянулся.
Не любишь когда твоего соевого *********** вспоминают?
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Мог бы не отписываться, я понял что ты идиот! )
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Афротроль, у тебе прапорець відклеївся.
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с конфискацией баллона?
Ибо иначе надо до Билла Гейтса предъявы бросать то
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этому сопляку, надо было хорошенько в лобешник вкатать, а охранник это не сделал.
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Дай сейчас школьнику в лобешник - родители по судам затаскают и деньги отсудят для ущербного дитя
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Друг физруком в школе работает. Дитё баскетбольный мяч не поймало и получило мячем в голову. Родители в суд - выговор на работе, компенсация лечения (сотрясение) и моральный ущерб аж 500 грн. Дитю 16 лет...
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я бы еще с ноги в морду ввалил.. будет всякое быдло мне еще рассказывать и указывать куда входить, а куда нет.... лоха ***** наши
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А "мальчик" не кричал, перед этим- "А вы знаете, кто мой папа?!...". Не удивлюсь.......
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