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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:импорт (436) налоговая милиция (1766) одежда (103) Одесская область (1855) ГФС (3451)

 Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области выявлен факт ввоза и реализации оптом и в розницу, в том числе через интернет-магазин одежды импортного производства известных торговых марок, ввезенной на таможенную территорию Украины с нарушением таможенных правил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что продукция ввозилась неустановленными лицами с использованием предприятий-импортеров и вне таможенного контроля. Это привело к занижению налоговых обязательств по налогу на доход физических лиц на сумму более 5 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрабанда брендовой одежды на сумму более 100 млн грн обнаружена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах реализации одежды, а также в складских и торговых помещениях, изъяты 193 тыс. единиц одежды общей ориентировочной стоимостью 15 млн гривен, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 211 тыс. гривен, документацию и черновые записи.

Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области 01
Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области 02
Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области 03
Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области 04
Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области 05
Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области 06

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3155983
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы - вы верите в эту пургу - это тупо наезд - все приходит через КАРГО - а арестовывают товар у ФОПА - это просто бандитизм государственный или убирают конкурента по заказу - такое даже при яныке было редкостью - дожили
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меня вощмущает - зачем из граждан Украины - делать идиотов
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Начали сыпаться заднепроходные каналы?
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Молодці! Так і потрібно працювати. Там 15 лямів, там 10 лямів. І потихенько назбираємо Валєричу 2 млрд баксів як компенсацію за Приватбанк.
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В Польше абсолютно официально разтаможить контейнер условной одежды стоит, например 6 тыс. USD. В Украине тот-же самый контейнер обойдется во всеми левыми выплатами в 16-18 тыс. баксов. Так может пора просто упростить и уменьшить таможенные поборы со стороны государства? И не будет такой коррупции на таможне и не будет дурных цен на импорт в магазинах.
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Уже неделю назад! Кто отправитель, кто получатель, кто логист, кто брокер..........????? И тишина......ПОРЕШАЮТ! В САНАХАНДЕ скоро новая коллекция от Брендов, для лохов депутатья и их жэён...реально из Китая. Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области - Цензор.НЕТ 9812 Потом бегают по тусовкам и в Раде......и выпячивают хрень всякую................смешно.
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зебилы - вы верите в эту пургу - это тупо наезд - все приходит через КАРГО - а арестовывают товар у ФОПА - это просто бандитизм государственный или убирают конкурента по заказу - такое даже при яныке было редкостью - дожили
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меня вощмущает - зачем из граждан Украины - делать идиотов
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А ты зачем зебобу выбирал чтобы было " тоже"?
Мозоль не натер упоминая по сто раз на дню про бывшего?
Так оправдываешь или одобрешь ,определись.
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Только хотела сказать,спасибо что точно озвучили,зайти на 7 км,там тяжелее найти без нарушений товар ,сделали показательное выступление ,чтобы зебобы могли сорвать аплодисменты.
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Кто носит обувь Adidas?
Тому любая баба даст.
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Уничтожают малый бизнес.Расчищают дорогу кучке олигархов проходимцнв захвативших власть
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193'000 шмотки на 15'000'000 грн.
Это средняя стоимость 1 шмотки = 78 грн.
Налоговикам больше делать нечего, как СекондХенд бомбить?
И это в Одессе, где в портах каждый день контрабанды на миллиарды проходит.

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Слуга народа хочет, что бы народ дорого одевался. Даже дороже чем в Европе.
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