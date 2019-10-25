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 Нелегальный экспорт древесины на сумму 2,5 млн грн блокировали на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Механизм незаконной переправки в страны ЕС похищенной государственной лесопродукции блокировала в Черновицкой области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Местный предприниматель нелегально закупал у гослесхозов Буковины и Закарпатья крупные партии неучтенных ценных пород древесины. Для легализации происхождения лесоматериалов он использовал фиктивные товарно-транспортные накладные, которые оформлял на подконтрольные коммерческие структуры.

На одном из таможенных постов правоохранители заблокировали незаконный вывоз миллионной партии лесопродукции за границу. Также во время обысков у фигурантов дела выявлено около 200 кубов кругляка дуба на сумму почти 1,2 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

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Нелегальный экспорт древесины на сумму 2,5 млн грн блокировали на Буковине, - СБУ 01
Нелегальный экспорт древесины на сумму 2,5 млн грн блокировали на Буковине, - СБУ 02
Нелегальный экспорт древесины на сумму 2,5 млн грн блокировали на Буковине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3155975
 
   
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Ну хоть здесь то посадки будут??? Или опять пшик?
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Лет через пять следствие покажет, что это были политические преследования, еще и компенсацию дадут.
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