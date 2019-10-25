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 Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

На Хмельнитчине мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Событие произошло вчера, 24 октября около 19:30 в селе Завалье Каменец-Подольского района.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной перепалки мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом еще ранил в руку 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия.

Пока жена пыталась угомонить мужчину, девочке удалось убежать из дома и вызвать полицию.

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством: сначала выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. В это время по вызову прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся дальнейшие следственные действия.

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Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция 01
Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3155952
 
 
 Топ комментарии
 
А у Ївропі тиша і соловейки щебечуть...Ні хто ні кого не вбиває... І Брейвіків не існує.
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Бачили чмочніка? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4758 Чого тебе бере, довбень? Мама циці не дала з ранку? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1791
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У нас в стране алкоголь купить не проблема..чего не скажешь о кодеиносодержащих лекарствах..от боли..Ибо алкоголь - славная традиция, а кодеин - зло..по мнению ментов и прочих слабоадекватных и не чистых на руку граждан..
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Ему бы в спецназ...Но судьба решила иначе...
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"сорвало крышу" мужику, называется.
всем пострадавшим - хорошего обхождения в больнице.

Но вступление в Европу отдаляется, по вполне понятным причинам, включая и эту.
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А у Ївропі тиша і соловейки щебечуть...Ні хто ні кого не вбиває... І Брейвіків не існує.
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Не тобі "гнати" на Європу.
У нас ващє з половина слів = латинь, німецька, англійська(корені).
І ти не будеш з сулицею йти проти морпєха?
Так що заткнувся і не "атсвєчівай".
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Бачили чмочніка? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4758 Чого тебе бере, довбень? Мама циці не дала з ранку? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1791
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Точно, такие инциденты свойственны твоей ПаРашке, не хотелось бы быть на вас похожими
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Я вот недавно почитал слегка газету "экспресс"...... львовскую.... ну, такой жести только бы парашникам желать......
Может и правду пишут, но даже читать больно. Одно и то же как парашники вытворяют. Реально не верилось что такая жесть бывает. Тут то.
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Нема слів... трагедія в сім'ї і нічого вже не можна виправити.
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Саме тому в статуті внутрішньої служби і написано: Ніколи не з'ясовувати ні які питання з п'яним військовослужбовцем. Вкласти його баїньки, а як протверезіє, тоді і влаштовувати йому показову головомийку! Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2749
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Да? Понятия не имел. Вот без неё- точно невозможно, по крайней мере- сейчас. Но, на кой хрен родню валить???
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Сейчас уж точно не время пить ибо пить нужно в радости и комфорте, а не в раздражении. Злость нужно реализовывать на трезвую. Осмысленно и по конкретному объекту. Пока не реализовал то и отмечать нечего. Не зря казаки за пьянство во время войны казнили...
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Патроны "тахо"...ими не застрелешься...каждый пятый брак...звуку много...толку мало...
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У нас в стране алкоголь купить не проблема..чего не скажешь о кодеиносодержащих лекарствах..от боли..Ибо алкоголь - славная традиция, а кодеин - зло..по мнению ментов и прочих слабоадекватных и не чистых на руку граждан..
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Не витримала психіка усвідомлення того факту, що таких як він - лише вісім процентів.
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"Охотничье оружие не стреляет", да, хоплофилы?
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А чего это 15 лет как в совке? 15 суток хватит.
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