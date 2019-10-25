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 Хакер, скрывавшийся от правоохранительных органов США, задержан в гостинице Киева, - Киберполиция. ФОТО

Киберполиция задержала 32-летнего хакера в одной из гостиниц Киева. В Украине он скрывался от правоохранительных органов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

Иностранца подозревают в похищении $6 млн со счетов американских финансовых учреждений.

Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи в розыске и задержании хакера.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей, где он временно проживал.

Решается вопрос о выдаче задержанного США.

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Хакер, скрывавшийся от правоохранительных органов США, задержан в гостинице Киева, - Киберполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3155902
 
   
 Топ комментарии
 
Обменяйте его на деньги Павлика Лазаренко Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 9560
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атпустітє єго! он ні в чьом нє вінават!
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Відпустіть: стояв на блок-постах, його ждуть вдома!
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не видавайте поки мільйонера Хакер, скрывавшийся от правоохранительных органов США, задержан в гостинице Киева, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 455
нехай в нас свої гроші витрачає.
а потім можна і повернути.
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Обменяйте его на деньги Павлика Лазаренко Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 9560
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И шо все эти хакеры прячутся в Украине, начитались кацапских СМИ что тут гнездо коррупции и думают от всех откупиться. ТО еще им повезло что менты нашил а не бандиты, а то хакер бы уже майнил криптолаве в заброшенной промзоне.)))
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Рашка бы не выдала.
Дала бы квартирку в Мухосранске, или как там "столица" Мордовии? Как Дупардье, правда французский друг обосрался, как его соотечественник Наполеон в свое время, и хитро продав квартиру, свалил. Ибо лучше в норм. стране даже отсидеть, чем в Мордоре "жить" Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 422

И Бридлав назвал еще Рашку "вяликая держава".... дебил однако. Надо бы его туда - "пожить".
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