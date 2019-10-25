 Хакер, скрывавшийся от правоохранительных органов США, задержан в гостинице Киева, - Киберполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.

Иностранца подозревают в похищении $6 млн со счетов американских финансовых учреждений.

Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи в розыске и задержании хакера.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей, где он временно проживал.

Решается вопрос о выдаче задержанного США.

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