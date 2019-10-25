 Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма. ФОТО

Об этом заявил второй президент Украины, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма 23 октября на встрече с политическим директором Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Бельяром, сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что минскому переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах уделили "особое внимание".
"Леонид Кучма подчеркнул: решение вопросов безопасности должно стоять на первом месте – речь идет о полном прекращении огня, выводе с территории Украины иностранных вооруженных формирований и военной техники, восстановлении Украиной контроля над украинской-российской границей. Только после этого можно переходить к политическому блоку", – написала пресс-секретарь.
Также на встрече обсуждали двустороннее сотрудничество Украины и ЕС, в частности – Соглашение об ассоциации Украины и ЕС и действие безвизового режима.
"Жан-Кристоф Бельяр отметил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Европейского союза", – добавила Олифер.
Православненько так - столько начудить и тут гнида поучает еще. Причем совершенно искренне уверена что она - очень добрая. Чем более человек говно - тем проворней он бегает по храмам и тем ловче размахивает там руками, бубня какую-то несуразицу.
😁