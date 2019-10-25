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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма. ФОТО

Решение вопросов безопасности на Донбассе должно быть в приоритете.

Об этом заявил второй президент Украины, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма 23 октября на встрече с политическим директором Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Бельяром, сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что минскому переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах уделили "особое внимание".

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"Леонид Кучма подчеркнул: решение вопросов безопасности должно стоять на первом месте – речь идет о полном прекращении огня, выводе с территории Украины иностранных вооруженных формирований и военной техники, восстановлении Украиной контроля над украинской-российской границей. Только после этого можно переходить к политическому блоку", – написала пресс-секретарь.

Также на встрече обсуждали двустороннее сотрудничество Украины и ЕС, в частности – Соглашение об ассоциации Украины и ЕС и действие безвизового режима.

"Жан-Кристоф Бельяр отметил полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Европейского союза", – добавила Олифер.

Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма 01
Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма 02
Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма 03
Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте. Только после этого можно переходить к политическому блоку, - Кучма 04

Источник: https://censor.net.ua/p3155887
 
   
 Топ комментарии
 
Это уже становится отлаженной схемой. Сначала идет пробная попытка сдать интересы страны, в ответ с протестами поднимается общественность, власти усираются и дают задний ход. Когда Кучма под давлением ЗЕквартала подписывал 4.10.19 го. ту хрень, что ему Лавров подсунул, не было понятно, что сначала должен быть решен вопрос безопасности?
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Пока там кацапская банда орудует никакой безопасности даже призрачной быть не может
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Так, как выяснилось, кацапы и не собераются после выборов ничего выводить, давать контроль над границей и хотят всё днр и лнр со всем, что там есть сейчас, тупо включить в состав Украины. Они даже эту формулу штанмаера выполнять не хотят.
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Петрович , вьі уже провели встречу Нормандской четверки , где и когда ?
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((((это капец - даже Кучма понимает - моника ты зебил))))))))
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Пока там кацапская банда орудует никакой безопасности даже призрачной быть не может
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Ку, ма буде теж вочевидь за інений Як і Безсмертний.
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Сказав один з батьків української корупції та олігархату.
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Будь ты проклят, красножёппый совковый ублюдок.
Православненько так - столько начудить и тут гнида поучает еще. Причем совершенно искренне уверена что она - очень добрая. Чем более человек говно - тем проворней он бегает по храмам и тем ловче размахивает там руками, бубня какую-то несуразицу.
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Ротньій Козлов , если бьі Кучма сказал о вьіборах в ОРДЛО без вьівода войск и техники в Расею , спорим , тьі бьі его не проклинал , а назвал мудрьім политиком ?
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Если бы Яхве тебя двинул молнией, спорим бы ты не "стебался" тут как Петросян, а крякнул бы?
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ну вы поняли как зеленский этот бриллиант будет перевозить в Украину
Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма - Цензор.НЕТ 1319

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Это уже становится отлаженной схемой. Сначала идет пробная попытка сдать интересы страны, в ответ с протестами поднимается общественность, власти усираются и дают задний ход. Когда Кучма под давлением ЗЕквартала подписывал 4.10.19 го. ту хрень, что ему Лавров подсунул, не было понятно, что сначала должен быть решен вопрос безопасности?
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Чтоб эта мразь пережила своих внуков ἀμήν
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Чтобы,это Кучмо со своими внуками сгнило в конвульсиях за продажу себе в карман немерянный ядерного оружия
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