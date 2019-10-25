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 КОРД задержал банду подрывников банкоматов в Днепре, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники спецподразделения КОРД совместно с полком полиции особого назначения задержали группу подрывников банкоматов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

С декабря прошлого года сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции и следователи документировали преступную группу, члены которой проверяются на причастность к подрывам банкоматов в г. Днепр и похищении банковских денег.

"По каждому факту кражи была проведена масштабная оперативная работа. В отделах и отделениях полиции были созданы группы в составе работников уголовного розыска, следователей и экспертов. Для расследования преступлений был проведен ряд негласных следственных действий и розыскных мероприятий. Места преступлений подробно обследовали эксперты, изъяли вещественные доказательства, провели трассологическую и дактилоскопические экспертизы", - рассказали в Нацполиции.

Эти меры позволили в дальнейшем установить и задержать в ночь на 23 октября трех жителей Днепра, в возрасте от 22 до 32 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении этих преступлений.

Во время ряда обысков по месту их проживания и в автомобилях оперативники изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки к автомобилям, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления.

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Также изъяты автомобили "БМВ" и "ВАЗ", скутер и велосипед, на которых передвигались злоумышленники.

Установлено, что подозреваемые действовали ночью и выбирали банкоматы, которые находились в отдаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения. Как было установлено в ходе экспертизы, банкоматы были повреждены путем взрыва газовоздушной смеси.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Сейчас трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершение кражи в крупных размерах ворам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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КОРД задержал банду подрывников банкоматов в Днепре, - Нацполиция 01
КОРД задержал банду подрывников банкоматов в Днепре, - Нацполиция 02
КОРД задержал банду подрывников банкоматов в Днепре, - Нацполиция 03
КОРД задержал банду подрывников банкоматов в Днепре, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3155876
 
   
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Это же никаких газовых балонов с ними не напасешся
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Утилізація усіх хронічних клептоманів врятує нашу країну.
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... ти це за "коломойських" з "гонтаревими" ?
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эо точно партизаны, во время второй мировой они пускали под откос поезда, а тепрь -банкоматы КОРД задержал банду подрывников банкоматов в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1196
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На лісапедах ))) Але ж ***** крута Коза Ностра !))
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расстрелять сразу! нефиг с ними возиться, кормить -поить - охранять за мои деньги..
крапка!
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Мы пришли не за вашими деньгами, а за деньгами банка.)
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