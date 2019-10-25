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 Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба. ФОТО

Харьковские пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пресекли попытку нелегального вывоза в Российскую Федерацию трех фотоаппаратов Leike 1936 года выпуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска Плетеневка прибыл автомобиль марки "Мерседес". На нем в Россию направлялся гражданин Азербайджана 1970 года. При осмотре транспортного средства правоохранителями выявлено три фотоаппарата немецкого производства Leike 1936 года выпуска, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.

На гражданина Азербайджана составлены административные материалы, а фотоаппараты изъяты. Продолжается экспертиза.

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Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3155870
 
   
 Топ комментарии
 
Да кому нужен этот старый хлам, ой нимогу, погран-служба прекрати Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 16
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Да кому нужен этот старый хлам, ой нимогу, погран-служба прекрати
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толку от этого барахла? это как хранить дома видак VHS, который давно уже на помойку нужно отнести. Щас на мобилу лучше фоткает чем на этот фотик Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2284
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то . что было создано немцами и австрийцами в начале века до 40 годов включительно можно считать шедевром и эталоном инженерной мысли -лично моё мнение
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Возможно я и не прав, я не эксперт по фотикам, просто привык двигаться в ногу со временем. Типа сфоткал на мобилу, тут же с нее отправил на фотопринтер по блютузу и все) Ну для кого-то в кайф наверное сидеть в темной фанне и проявлять негативы, каждомусвое кароч Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4673
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ну так и кому то мп3 хватает за глаза . а кто то слушает винил на вертушке выпуска 70х годов и платит за неё больше чем стоят 1000 мп3 плееров
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Ти однозначно не правий. Такі фотікі зовсім не для фотографування, це антикваріат. Оригінал Leica коштує дуже дорого на аукціонах.
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Між іншим, три оригінальні камери в такому стані - це фантастика. Однозначно це копії, або репліки довоєнної моделі.
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Це не для фотографування, а для того, щоб поставити вдома і показувати друзям. У мене є деякі експонати, якими людина не користується вже одну-дві тисячі років. Хобі у людей таке.
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Можно еще дембельский альбом друзям показывать Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1427 только лучше не надо
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тут пів Карпат вже вивезли, а фіскалам про фотоапарати
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где же он лейки в таком сохране нашёл ? китайцы их случайно не подделывают ?
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Всегда удивлялсямудрости цензоровцев, ********* одной только фотке, даже не держав апарат в руках могут утверждать, что это потделка. Вот так 73 % зебилов и клована выбирали, по фотке наверно или по кварталу з эскрана Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5615
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выпущено за 17 лет 1000 штук этой модели . позолоченного покрытия на них не было . кожаный кофр которому 80 лет так не выглядит . и сейчас выпускают реплики леек как раз таки в цыганско- китайском оформлении
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Это ты пограничникам расскажи. Как по мне, то если техника в таком сохране, то по идее там должны на них быть серийные номера (не уверен) и паспорта на аппараты. Или если бы азер вез кодаки 90х годов или советские зениты, то тоже новость бы запилили?
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Ну если там действительно "Leike 1936", как написал Цензор, то этого уже достаточно чтоб определить копию даже не держав в руках.
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Какие-то они слишком новенькие , да ещё и , типа , позолоченные . Это точно не китайская бутафория ?
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Шоб вы так янтарь защищали от контрабанды...
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Люди не сваріться зранку, ну звідки хач може визначити підробка чи ні, він навіть не знає принципу роботи механічного фотоапарата і що таке "Leike"
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