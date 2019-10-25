 Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска Плетеневка прибыл автомобиль марки "Мерседес". На нем в Россию направлялся гражданин Азербайджана 1970 года. При осмотре транспортного средства правоохранителями выявлено три фотоаппарата немецкого производства Leike 1936 года выпуска, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.

На гражданина Азербайджана составлены административные материалы, а фотоаппараты изъяты. Продолжается экспертиза.

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