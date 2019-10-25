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Все про:взрыв (4380) граната (707) Киев (18094)

 На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 25 октября в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8 прогремел взрыв. Все случилось на территории рынка Радосинь. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Детонация произошла около 00:40.

По словам сотрудника охранной фирмы "Шериф", которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был сам.

На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 01

Предварительно, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты. К счастью, никто не пострадал. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент взрыва гранаты в центре Киева, от которого погиб ветеран Дегтярев. ФОТО

На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 02

К слову, на этой неделе уже был взрыв гранаты. Тогда погибли двое мужчин, а спустя несколько часов полиция установила личности погибших.

На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 03
На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 04
На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 05
На территории рынка в Киеве посреди ночи взорвалась граната 06
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3155861
 
 
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Покончили с бедностью,покончим и с беспределом .Президент точно сказал,что все будет"Зашибись".
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Граната то не забавка. Навіщо їх таскають з собою ?
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Народ к Новому году готовится. Питарды по 500 затаривает
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..это надо всем, кроме украинцев и друзей Украины
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Так вроде же гранаты разрешены минскими договоренностями
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