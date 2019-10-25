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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18094) футбол (3143) фанаты (402)

 Неизвестные забросали камнями три автобуса с футбольными фанатами в центре Киева, задержаны 5 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

В столице неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками. В результате происшествия никто не пострадал. Пять человек доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиция Киева

По данным полиции вчера вечером в столичную полицию поступило сообщение, что на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц бросают камни в автобусы, которые перевозят футбольных болельщиков. 

При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет.

Неизвестные забросали камнями три автобуса с футбольными фанатами в центре Киева, задержаны 5 человек, - полиция 01

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" в Киеве сыграло вничью с датским "Копенгагеном"

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

Неизвестные забросали камнями три автобуса с футбольными фанатами в центре Киева, задержаны 5 человек, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3155852
 
 
 Топ комментарии
 
"Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили...(с). Я бы, на месте полиции, тоже пригласил, правда, настойчиво. По-полной бы пригласил. С шокерами, дубинками, а далее и с пластиковыми мешками, на башку. Дабы прониклись, приглашением, на всю оставшуюся. Из-за таких вот кретинов, трижды подумаешь, о посещении стадиона, а в итоге- хрен посетишь.
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Только умственно отсталые граждане, годами не замечающие воровства Мародера могут увидеть логическую связь с Зеленским в событиях, не имеющие к нему никакого отношения.
Допускаю, что может я ее не вижу. Может найдется кто то умный и докажет эту связь между действиями хулиганов и Зеленским?
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выше удалили и теперь уже вспомню не каждую фразу(((
отец мой пьяница, за рюмкой тянется
а мать уборщица, какой позор
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"Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили...(с). Я бы, на месте полиции, тоже пригласил, правда, настойчиво. По-полной бы пригласил. С шокерами, дубинками, а далее и с пластиковыми мешками, на башку. Дабы прониклись, приглашением, на всю оставшуюся. Из-за таких вот кретинов, трижды подумаешь, о посещении стадиона, а в итоге- хрен посетишь.
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що то за болільники такі, за якими автобуси приїздять?...білі болільники, напевне...ну, то чорні їх і закидали...(то всьо без расизмів)
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Може ви й праві я не розбираюсь в футболі. А хто можуть бути білі люди, наприклад?
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не люди, болільники...ті, що ходили пішки і їздили на лісапетах і зараз пересіли на персональні автобуси і авто з кортежами...вони цього досягли)
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Наши могут брусчаткой забросать. В этом случае зачинщика нужно искать с кавказскими корнями .
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Шо за абстракция " болельщики в автобусе", " неизвестные". Вчера матч был Динамо - Копенгаген, Динамо феерично сыграло 1:1. Теперь по логике: в автобусе ехали граждане Дании, камни бросали фаны Динамо. "Спасибо", за имидж Украины, установят причастность, следующий матч Динамо будет при пустых трибунах.
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Мне так не кажется. У вас есть данные о том, сколько датчан фанатели на стадионе? У меня- нет. Как мне кажется, это просто дебильный вандализм, "бессмысленный и беспощадный"(с).
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Это был подвид - Гопники Обыкновенные-ключевой электорат Владимира Зеленского
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Это как раз то быдло, голосовавшее за зелену шмарклю. У них тоже только рот, чтобы жрать и жопа, чтобы срать. А поочитав высеры ЗЕбилов на ЦН. создается впечетление, что у ЗЕбилов жопа занимает 73 процента ихнего организма.
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Только умственно отсталые граждане, годами не замечающие воровства Мародера могут увидеть логическую связь с Зеленским в событиях, не имеющие к нему никакого отношения.
Допускаю, что может я ее не вижу. Может найдется кто то умный и докажет эту связь между действиями хулиганов и Зеленским?
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с такой игрой как у Динамо,скоро будут и футболистов бить,а потом и Суркиса
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