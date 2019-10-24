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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18076) коррупция (7538) недвижимость (670) ОГА (1530)

 Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн. ФОТО

Прокуратурой города Киева совместно со Службой безопасности Украины и следователями ГУНП в Киеве разоблачен факт преступного причинения бывшим руководством Киевской областной государственной администрации ущерба государству в размере более 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, четыре должностных лица вопреки установленному законодательством порядку, со значительным занижением размера арендной платы, передали в пользование государственное имущество - здание площадью 1900 квадратных метров, расположенное по ул. Большой Васильковской в ​​Киеве.

"Начиная с 2000 года, руководители одного из департаментов Киевской областной государственной администрации сдавали в аренду этот дом за 1 гривну в год коммунальному предприятию, которое в свою очередь сдавало его в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости", - отмечают в прокуратуре.

При этом, как утверждают в ведомстве, после внесения изменений в законодательство, согласно которым арендаторы обязаны перечислять разницу между субарендой и арендной платой владельцу этого имущества, должностные лица ОГА не приняли никаких мер для расторжения договора, который был заключен на невыгодных для государства условиях.

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В рамках следствия в помещениях четырех бывших должностных лиц КОГА были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду.

Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн 01

По результатам следственных действий четырем бывшим должностным лицам объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3155771
 
 
 Топ комментарии
 
Я тебе больше скажу. Такого не было и при Януковиче, и при Ющенко, и даже при Кучме. А было то же, что и сейчас: приходит новая власть, меняет смотрящих, наследует схемы.
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Такого при Порошенко не было!!!!!!
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Кабинет Министров Украины внес изменения в Методику расчета арендной платы за имущество и пропорции ее распределения.

Постановлением определено, что размер годовой платы за аренду недвижимости бюджетными организациями, которые содержатся за счет госбюджета, государственными и коммунальными учреждениями социальной сферы, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов, или которым предоставляется финансовая поддержка из госбюджета, составляет 1 грн.
Также Кабмин внес организации, которые содержатся за счет Пенсионного фонда и его территориальных органов, в перечень бюджетных организаций, которые имеют право на аренду государственного имущества за 1 грн. в год.

так арендодатель не законно сдал в аренду не тому или арендатор незаконно сдал в субаренду не тем?
кто что нарушил?
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Я тебе больше скажу. Такого не было и при Януковиче, и при Ющенко, и даже при Кучме. А было то же, что и сейчас: приходит новая власть, меняет смотрящих, наследует схемы.
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Так что,в одном из департаментов КОГА без малого 20 лет харчуются одни и те же рыла?
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у этих рыл есть родственные хари: друзья, дети, зятья, итд, хотя законом не запрещено и всю жизнь пробыть в депутатах. и не думаю, что они тк--саами по себе. вот это один из ручейков который лился в кабинеты повыше--включая самые высокие
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Стабильность - признак мастерства.
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Начало положил Засуха, я так понял. И жена его тоже скандально известна, тоже Засуха.Бггг Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 6943
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Таня страшна особа . Чорна людина . Навіть не людина . Відьма .
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Кабинет Министров Украины внес изменения в Методику расчета арендной платы за имущество и пропорции ее распределения.

Постановлением определено, что размер годовой платы за аренду недвижимости бюджетными организациями, которые содержатся за счет госбюджета, государственными и коммунальными учреждениями социальной сферы, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов, или которым предоставляется финансовая поддержка из госбюджета, составляет 1 грн.
Также Кабмин внес организации, которые содержатся за счет Пенсионного фонда и его территориальных органов, в перечень бюджетных организаций, которые имеют право на аренду государственного имущества за 1 грн. в год.

так арендодатель не законно сдал в аренду не тому или арендатор незаконно сдал в субаренду не тем?
кто что нарушил?
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Ты до конца прочитал? Арендаторы должны были бабки за субаренду перечислять в бюджет. Вместо бюджета бабки шли в карман этим четырем делкам из облдержадм Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 8424
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Если в субаренду сдавали не по той же 1 грн в год, то тогда должны были не все бабки, а только ризницу між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до державного або місцевого бюджету.

в итоге, это арендатор нарушил закон:

3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

А арендодатель не проконтролировал расчет платы за субаренду ...
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"Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн." - так может они оказались порядочными пацанами, и относили бабло куда надо, не зря же их девятнадцать лет никто не трогал.
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Для іміджу слуг потрібні посадки "великої гиби" , А тут попали небєнині , а скоріше пєдрони , без надійного парасоля . Не виключено що прибєнині поклали око на землю під історичною будовою ще для одної "свічки" . В них сьогодні голова забита землею.
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