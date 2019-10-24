 Налоговая милиция разоблачила схему импорта в Украину косметики вне таможенного контроля: изъят товар на 20 млн грн и 1,6 млн грн наличными. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые, используя реквизиты ряда подконтрольных предприятий и физических лиц-предпринимателей, создали схему перемещения на таможенную территорию Украины высоколиквидных товаров (парфюмерии, косметических средств, брендовой одежды, обуви и игрушек) вне таможенного контролем без уплаты налогов и таможенных платежей.

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Перемещение товаров осуществлялось международными почтовыми отправлениями путем измельчения партий товара и реализовывались через интернет-магазины.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято большое количество косметических товаров в ассортименте, общей стоимостью более 20,1 млн грн, 1,6 млн грн наличными, печати и черновые записи.







Продолжается следствие.