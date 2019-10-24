EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1605  9
Все про:иностранец (287) Киев (18076) Нацполиция (10285)

 Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на вещевом рынке "Троещина" в Деснянском районе Киева 17 граждан других стран, нелегально пребывающих на территории Украины.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 01

Отмечается, что иностранцы проживали в Украине без необходимых документов.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 02

"Некоторые из них вообще незаконно попали на территорию, а у других истек срок пребывания в Украине", - сообщили в полиции.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 03

Представитель Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области Алевтина Сук сообщила, что нарушителями оказались граждане Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Бангладеш, Киргизстана и Армении.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 04

По ее словам, 11 задержанных принудительно вернут на родину, еще двоим сократят сроки временного пребывания в Украине. Некоторым нарушителям придется заплатить штраф, так как их привлекли к ответственности по ст.203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция задержала на киевском рынке 17 иностранцев-нелегалов 05

Задержания были проведены в рамках операции "Мигрант", практический этап которой проходит с 18 октября по 19 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, - Госмиграция

Источник: https://censor.net.ua/p3155705
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опять Беркут в краповых беретах ,не вы там другие лица видите
 показать весь комментарий
 
А что в Украине только кацапам можно гулять а людям из других стран нельзя?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх