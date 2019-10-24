 "Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, несколько десятков человек в защитных масках и с плакатами "Хотим дышать, а не задыхаться" решили привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в районе, известном как ПОХ - Позняки, Осокорки, Харьковский.

Собравшиеся обеспокоены наличием продолжительного и устойчивого химического запаха в воздухе и жалются на ухудшение самочувствия.

Дарницкий район считается одним из самых грязных в Киеве. Здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", Бортническая станция аэрации. В последние дни из-за погодных условий ситуация еще больше усложнилась.

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Фото: сайт Лб