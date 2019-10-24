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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:воздух (70) загрязнение (127) Киев (18076)

 "Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух. ФОТОрепортаж

Жители Дарницкого района Киева в четверг устроили митинг на мосту над проспектом Бажана возле станции метро "Осокорки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, несколько десятков человек в защитных масках и с плакатами "Хотим дышать, а не задыхаться" решили привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в районе, известном как ПОХ - Позняки, Осокорки, Харьковский.

Собравшиеся обеспокоены наличием продолжительного и устойчивого химического запаха в воздухе и жалются на ухудшение самочувствия.

Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 01

Дарницкий район считается одним из самых грязных в Киеве. Здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", Бортническая станция аэрации. В последние дни из-за погодных условий ситуация еще больше усложнилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине проведут дополнительные измерения загрязнения воздуха

Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 02
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 03
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 04
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 05
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 06
Хотим дышать, а не задыхаться: жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух 07
Фото: сайт Лб

Источник: https://censor.net.ua/p3155676
 
   
 Топ комментарии
 
палало лыстя палало, 73 % дыхало, 73 % дыхало!!!
"Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 6084
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А мужик еще и фаер зажег, что бы лучше горело. Я как опытный палий опалого листья ставлю лайк, дайтеемуканистру соляры:
"Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 5392
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Вони ще не знають? Усе чисте повітря клятий Порох вивів у офшори. Так, так, інфа- сотка. "Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух - Цензор.НЕТ 4750
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у босого спроси - можешь ему подзатыльник дать - скажешь от индейца - он поймет за шо)))
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ой бли, противогаз не защищает от от ЦО2 ржу немогу
"Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух - Цензор.НЕТ 1085

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А мужик еще и фаер зажег, что бы лучше горело. Я как опытный палий опалого листья ставлю лайк, дайтеемуканистру соляры:
"Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 5392
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які файні дівчата в окулярах на фото знизу. Видно гламурні чікі
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Як в такомі і не задихнутись? "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 7504 Щось мутні ці "дресирувальники народу" "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 7504
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Все авто на электротягу, а так же велосипеды, самокаты, гужевые повозки и будет вам чистый воздух
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"Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 6196

європейці на таких бензинових "возах" не їздять. Це для "країн бензоколонок " випускають різні джипи
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Бо вони не можуть собі дозволити хорошу,потужну машину- ніщеброди.
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і міністри бідні бо на велосипедах їздять "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 8313
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Видел фото стоянки возле датского парламента - одни велосипеды. Зарплата 8000 евро.
Возле Верховной Рады мерсы, бехи, ауди, лексы, бугати, мазерати.... зарплата 400 евро "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 9845
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У кожного свої понти, різні на вигляд, але з одинаковою метою- влада. Он наша голобородька тоде на велику їздила .
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В Норвегии с 2020 будет запрещена регистрация бензо и дизельных авто. Только электро.
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І німеччина на черзі. Кацапам капут, Хенде Хох "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 9419
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Це при тому,що у цього гівна на батерейках немає нормального запасу ходу, зїхавші з глузду європейські політикани вже не знають як ще більше познущатись над своїми громадянами . Наступним кроком,до речі, для "економних" електромобілів вліплять податок з 1000€
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Кобила або воли краще. Сiна дав i вперед!
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Каждый новый мер обещает вынести предприятия за границу города...
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Пущай к Зюзе обращаются. Он теперь главный
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Вони ще не знають? Усе чисте повітря клятий Порох вивів у офшори. Так, так, інфа- сотка. "Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух - Цензор.НЕТ 4750
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Поняття "спёртый воздух" набуває нового значення
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Дебилы. Туман в Киеве ежегодно. Но витальку пошатать проплатили в 2019)))
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Сомневаюсь что новый мер который заселил Труханов остров, что то изменит ! 😜
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Да, кто не понял, началась компания по смене мера. Туман им в помощь ! 😁
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Изменит - узаконит окончательно свой дом и рядом начнут пристраиваться Слуги народа
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Придурки 100-гривневые, ето туман во первых а не дым. А во вторых перестаньте сжигать листья и бурьяны. В третьих ето 100% акция заказная, зачем и кем мы узнаем позже.
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Особливо радує гопнік який на екоакції проти забруднення повітря. запалив димшашку
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Пчелы против меда. Там у них на Поздняках за Эпицентром стоят новые симпатичные улики по 25 этажей.
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Так они против евроблях не протестуют.
Они против тумана
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вот что конденсат животворящий в воздухе делает "Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух - Цензор.НЕТ 5161 люди хоть на улицу вышли, проперделись, надеюсь кстати там все не курящие?
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Весь левый берег Киева был построен на болотах и водоемах. Почему не визжите что нужно прекратить застройки многоетажками в зеленых зонах и перестать покупать там квартиры? Вам бортницкая станция аерации мешает? Она там стояла всю жизнь, **** вы возле нее построились и теперь воете? Срите в пакеты и отправляйте домой в свои *****.
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Там есть улица Регенераторная. Название сейчас походит от местных жителей, которые через свои легкие прокачивают смог очищая его.
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Зато 8% в лахте и ольгино хорошо дышится, да кацапа? Вы кацапы палитесь не по детски дебилы рошеновские.
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даже находясь в эпицентре очага возграния на растоянии пару метров дишится нормально. 30 лет палим уже и никаких проблем. Но как туман над городом это виноваты порохоботы палии лыстя, которые хотят отравить жизнь 73% "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 5160
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Я не говорил о порохоботах в этом смысле, я говорил, что 8% хорошо дышится, потому что вы не живете в Украине.
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Переезжайте в Кривой Рог. Зеля сказал, что там с воздухом порешает.
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Кривой Рог с юга на север - 68 км. В южной части пыль и вонь, а на северной - Саксаганский, Покровский и Терновской вполне нормально. ЗЕмоник имеет десять квартир, виллу в Италии, а родители живут в 2-3 км. от Криворожстали и коксохима
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80% выбросов - автомобили.
Есть несколько способов снизить выбросы и аварийность.
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Не правильно мыслишь. 80% выбросов- ето люди. А автомобили, заводы, оборудование ето побочные отходы от жизнедеятельсноти людей. Кстати уже доказано что больше всего на екологию влияют даже не автомобили а самолеты
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Не-е-е, люди 100%. К природным загрязнениям природа приспособилась.
Самолеты влияют на экологию в целом, изменения климата в частности.
А выхлопы автомобилей смешиваясь с туманом образуют в лучшем случае кислоту.
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По мойму они рекламируют всем лазерную епиляцию. Ну не тот же с факелом за чистый воздух борется.
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Тільки я вважаю, що хтось хоче вкрасти на боротьбі проти "смоґу"? Чи це щоб відволікти від капітуляції та продажу землі разом з хабарями депутатів блаЗЄнського?
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я когда в 2007 году рассматривал вопрос покупки квартиры в Киеве, мне один знакомый сказал очень мудрую вещь:
в стоимость квадратного метра твоей квартиры в Киеве входит: кубометры той грязью, который ты будешь дышать и стоимость своего лечения, от болячек, которые ты приобретешь в связи с покупкой квартиры в Киеве..
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да.. я жил в разных районах.. поменял 6 или 7 съемных квартир
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Є Нікольська Слобідка, Південна Борщагівка, Милославська (Троєщина)… Там чисте повітря, але до Чернігівщини та Трускавця там теж далеко "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 8477
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неее.. варианты, что бы "по полтора часа стоять в пробках", я не рассматривал..
я снимал дом в Гореничах, и утром если пристроиться к кортежу Януковоща, то успевал доехать до центра за 20 минут.. но меня менты и УДОшники часто стопарили.. а ели неуспевал пристроиться к Януковощу , то 1,5 часа до работы обеспечено..
с меня хватило Гореничей..
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антициклон воздух не движется
подсчитайте сколько десятков тонн бензина
сжигают авто Киеве за сутки
для некоторых проехать на метро /героический
поступок больше чем полгода побыть в ато/
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Сьогодні в Києві зранку туман і деяким людям важко дихати, але деякі водії з вулиці Івана Кудрі радіють цьому факту.
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Кто нибудь поясните этим даунам что туман это не грязный воздух
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Сам туман не є брудним повітрям, але завдяки йому вихлоп таксистів з вулиці Івана Кудрі залишається біля землі.
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Туман - это осутствие движения воздуха. Туман прижимает к земле всю ту срань что наплодили люди. А Киев густонаселенный город. Поезда срут в воздух, 30летние Камазы Мазы и неремонтированные Маршрутки срут уже прямой черной сажей, ТЭЦ, легковые авто вместо того чтобы ехать стоят в пробках и срут в воздух. И это все в центре города. А туманы теперь, как в Шанхае, Пекине не дает размазать срань по всей Украине.
Так что одевайте маски уезжайте из города и пейте 2 литра чистой воды в день...
(Китай уже массово меняет город. автобусы на электрические...)
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Больше пробок - больше смога! ТЭЦ не сократить за пару лет, солнечную ветрогенерацию не построить за пару лет, а окружную за два года построить реально. Туманов с глобальным потеплением будет становиться все больше.

Большую окружную дорогу 50км вокруг Киева разворовали уже лет 15 как.
Выведение всего транзитного транспорта на 50 км в сторону улучшило бы и атмосферу, и сократило бы пробки и увеличило скорость доставки товаров.

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в Борисполі навіть окружної нема - весь транзит через центр міста пре
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Не интересно сейчас протестовать - злачиннай влады больше нет, скучно как-то все выглядит
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А папередники?
Перефразуючи старий жарт гумору - "Порох так обворовал Украину, что даже воздух теперь какой-то спёртый" "Хочемо дихати, а не задихатися": мешканці Києва в захисних масках влаштували мітинг за чисте повітря - Цензор.НЕТ 1713
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Езжайте в село где-нибудь под Тернополем. Там воздух чистый !
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Хих какие интересные.... Не переживайте....скоро развеется. Сегодня только 24 число, а новая Луна аж 28.10 - это пик излучения. Ну как и говорилось мода волны поменялася вместо Н21 сейчас идёт тунельное вихревое модулированние с боковым смещение. Причём аж 13 полюсов. Разумеется это просто слова главное, главное!!! этот тип несёт в себе торнадо, вихри, тайфуны. Вам наверное непривычно это слышать это осенью, дык тогда я вас и удивлю...

Европой пронеслась серия торнадо. На Ибице и в Каталонии жертвами стихии стали по меньшей мере 4 человека.
Есть пропавшие без вести. Уровень воды в реках вырос более чем на 3 метра.















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А ото чмо с фаером, то агент Кремля воздух очищает?
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