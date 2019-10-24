 "Хотим дышать, а не задыхаться": жители Киева в защитных масках устроили митинг за чистый воздух. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, несколько десятков человек в защитных масках и с плакатами "Хотим дышать, а не задыхаться" решили привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в районе, известном как ПОХ - Позняки, Осокорки, Харьковский.
Собравшиеся обеспокоены наличием продолжительного и устойчивого химического запаха в воздухе и жалются на ухудшение самочувствия.
Дарницкий район считается одним из самых грязных в Киеве. Здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", Бортническая станция аэрации. В последние дни из-за погодных условий ситуация еще больше усложнилась.
європейці на таких бензинових "возах" не їздять. Це для "країн бензоколонок " випускають різні джипи
Возле Верховной Рады мерсы, бехи, ауди, лексы, бугати, мазерати.... зарплата 400 евро
Они против тумана
Есть несколько способов снизить выбросы и аварийность.
Самолеты влияют на экологию в целом, изменения климата в частности.
А выхлопы автомобилей смешиваясь с туманом образуют в лучшем случае кислоту.
в стоимость квадратного метра твоей квартиры в Киеве входит: кубометры той грязью, который ты будешь дышать и стоимость своего лечения, от болячек, которые ты приобретешь в связи с покупкой квартиры в Киеве..
я снимал дом в Гореничах, и утром если пристроиться к кортежу Януковоща, то успевал доехать до центра за 20 минут.. но меня менты и УДОшники часто стопарили.. а ели неуспевал пристроиться к Януковощу , то 1,5 часа до работы обеспечено..
с меня хватило Гореничей..
подсчитайте сколько десятков тонн бензина
сжигают авто Киеве за сутки
для некоторых проехать на метро /героический
поступок больше чем полгода побыть в ато/
Так что одевайте маски уезжайте из города и пейте 2 литра чистой воды в день...
(Китай уже массово меняет город. автобусы на электрические...)
Большую окружную дорогу 50км вокруг Киева разворовали уже лет 15 как.
Выведение всего транзитного транспорта на 50 км в сторону улучшило бы и атмосферу, и сократило бы пробки и увеличило скорость доставки товаров.
Перефразуючи старий жарт гумору - "Порох так обворовал Украину, что даже воздух теперь какой-то спёртый"
Европой пронеслась серия торнадо. На Ибице и в Каталонии жертвами стихии стали по меньшей мере 4 человека.
Есть пропавшие без вести. Уровень воды в реках вырос более чем на 3 метра.