 Елена Зеленская в Японии ознакомилась с особенностями питания школьников. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Зеленская обсудила со школьным диетологом особенности детского питания в Японии. В частности, ей рассказали о том, что детей в местных школах кормят обедами, которые по государственным нормативам составляют треть от дневной нормы пищи ребенка. В каждой школе обязательно есть диетолог, который отвечает за сбалансированную систему питания.
"Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине", - отметила супруга Президента.
Ей показали помещение, в котором готовят обеды: зайти туда невозможно, ведь на кухне придерживаются строгих санитарных норм. Работники попадают внутрь в сменной одежде и в маске. Особый интерес у Зеленской вызвал вопрос о том, как питаются дети с аллергией. Диетологи консультируют родителей школьников по индивидуальной пищевой непереносимости. В начале каждого месяца работники школы присылают родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.
Обедают ученики прямо в классе, причем дети активно участвуют в процессе подготовки и уборки: есть дежурные, которые раздают еду и наводят порядок в школе. Это является обязанностью каждого ученика, поскольку воспитывает в них дисциплинированность.
Зеленская также посетила уроки физической культуры и узнала, что здесь дети также максимально вовлечены в процесс: они измеряют время, за которое их одноклассники сдают нормативы, и записывают результаты. Это помогает почувствовать собственную ответственность и научиться заботиться о других.
блогеры - не вижу чтоб высмеяли эту ситуацию.
приперется во дворец в ЦВЕТАХ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ...))))
Наши дипломаты в Японии совсем ДЕБИЛЫ?)))
Вся японская пресса негодует...
А наши бабуины с Г+Г вещают о ПЕРЕМОГЕ!!!))))
І українські школярі будуть є в столовій суходолу з васабі.
А чи містять вони достатньо вивірка, жирів та вуглеводів?
КОЗА МАЛОМУЩАЯ в этом году будет оформлять субсидию?
Ну то таке...зато иммунитет крепкий!!!))
ЗЕня все на оффшоры вывел...
На коммуналку денег нет)))
Снова за субсидией побежит...
либо кот у тебя на клаве спит
вы здоровые вообще?
- Харакири, если не сдержал своего обещания.
- Кабмин в отставку, при даже подозрении в употреблении спиртного.
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