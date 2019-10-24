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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:школа (1921) Япония (978) Елена Зеленская (31) Офис Президента (141)

 Елена Зеленская в Японии ознакомилась с особенностями питания школьников. ФОТО

В рамках личной программы во время рабочего визита Президента Украины в Японию жена главы государства Елена Зеленская посетила младшую школу Когай, в которой учатся дети с первого до шестого класса. Ее встречал директор, работники заведения и первоклассники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленская обсудила со школьным диетологом особенности детского питания в Японии. В частности, ей рассказали о том, что детей в местных школах кормят обедами, которые по государственным нормативам составляют треть от дневной нормы пищи ребенка. В каждой школе обязательно есть диетолог, который отвечает за сбалансированную систему питания.

"Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине", - отметила супруга Президента.

Елена Зеленская в Японии ознакомилась с особенностями питания школьников 01

Ей показали помещение, в котором готовят обеды: зайти туда невозможно, ведь на кухне придерживаются строгих санитарных норм. Работники попадают внутрь в сменной одежде и в маске. Особый интерес у Зеленской вызвал вопрос о том, как питаются дети с аллергией. Диетологи консультируют родителей школьников по индивидуальной пищевой непереносимости. В начале каждого месяца работники школы присылают родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину

Обедают ученики прямо в классе, причем дети активно участвуют в процессе подготовки и уборки: есть дежурные, которые раздают еду и наводят порядок в школе. Это является обязанностью каждого ученика, поскольку воспитывает в них дисциплинированность.

Елена Зеленская в Японии ознакомилась с особенностями питания школьников 02
Фото: Офис Президента

Зеленская также посетила уроки физической культуры и узнала, что здесь дети также максимально вовлечены в процесс: они измеряют время, за которое их одноклассники сдают нормативы, и записывают результаты. Это помогает почувствовать собственную ответственность и научиться заботиться о других.

Источник: https://censor.net.ua/p3155674
 
 
 Топ комментарии
 
а шо она не в желтом - не порядок однако))))
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Краще б вона ознакомилась с СЕПУКОЙ...
КОЗА МАЛОМУЩАЯ в этом году будет оформлять субсидию?
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зачем на Цензоре реклама этой ... как бы помягче её назвать, которая в 2014 году, репостила объявы с "рус весны": "выплачу вознаграждение за инфу опередвижениях украинской армии"..
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а шо она не в желтом - не порядок однако))))
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у нее стринги желтые, что ты черт побери такое несешь, брат???
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хоча якщо місячні, то вибач, я помилися. Мабуть вони червоні
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В желтом ходят только в торжественных случаях и только на приемах где есть ампиратор
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Так она возомнила себя ампиратрицей криворожской
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и только члены императорской семьи - посмотрите фото с церемонии, одна наша дуся приперлась в желтом. В желтом были еще только старушки-японки.
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странно что об этом мало высрали - это же походу позор, сравнимый с Овощем. мега зашквар, не будучи членом имп. семьи, припереться в желтом(цвет императора).
блогеры - не вижу чтоб высмеяли эту ситуацию.
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ХЗ, наверное обьяснить нам должны как то, а не делать вида что ничего не произошло, раз вся пресса Японии про это написала. Может рос. спецслужбы подставили, может она потомок императора, может за то что Япония голодомор не признает или денег не дает, мало дает, может за то что закрыли фабрику в Кременчуге и потребовали 350 лимонов вернуть, безсовестные.
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краще б її "познакомили" з системою патріотичного виховання дітей. А то все про жрачку і жрачку думає Олена Зеленська в Японії ознайомилася з особливостями харчування школярів - Цензор.НЕТ 2512
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Лучше бы ознакомилась с национальными традициями при интронизации импиратора.
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Ты за лимонный цвет платья этой КОЗЫ МАЛОИМУЩЕЙ?
приперется во дворец в ЦВЕТАХ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ...))))
Наши дипломаты в Японии совсем ДЕБИЛЫ?)))
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Или решили так ее трольнуть?!)))
Вся японская пресса негодует...
А наши бабуины с Г+Г вещают о ПЕРЕМОГЕ!!!))))
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Та не, то Ленка решила императора трольнуть. Она же квнщица, это шутки у неё такие.
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А тепер вона ще й дієтолог.
І українські школярі будуть є в столовій суходолу з васабі.
А чи містять вони достатньо вивірка, жирів та вуглеводів?
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Ложь. Японцы даже не заметили. Ни одного негодования в прессе нет. Тем более у нее желтый с легкой зеленью (лимонный). императорский цвет - это желто-оранжевый - или сумаховый. просто какой -то дегенерат аниме пересмотрел и стал думать, что он офигенный знаток Японии. С легкой руки это дегрода и понеслось в русскоязычном сегменте Сети
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Именно об этом. В кино они нашли умную девочку, которая протокол поддерживала. В жизни "девочки" не нашлось.
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Лучше бы она учила Вовку не восхищаться Японией с ее совмещением уважения традиций и движением вперед как суперстрана , а включить мозги и подумать о Веревке например...
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Краще б вона ознакомилась с СЕПУКОЙ...
КОЗА МАЛОМУЩАЯ в этом году будет оформлять субсидию?
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где мы и где Азия,вернее ее менталитет - они другие ,сильно другие и живут по своим правилам - у нас такое работать не будет - туристы однако
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зачем на Цензоре реклама этой ... как бы помягче её назвать, которая в 2014 году, репостила объявы с "рус весны": "выплачу вознаграждение за инфу опередвижениях украинской армии"..
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Да и у нас не плохо кормят, правда капуста не морская.
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И порой не митая))))
Ну то таке...зато иммунитет крепкий!!!))
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Лучше бы шопинг себе устроила. Больше пользы было бы.
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Какой шопинг!?)))
ЗЕня все на оффшоры вывел...
На коммуналку денег нет)))
Снова за субсидией побежит...
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ну таки детей своих за госсчёт свозили в Японию на Фудзи посмотреть . а шопинг то такое . япы для себя могут делать фуфло хуже китайского
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Лена зайди в обичную школу не в Киеве, а в райцентре или в селе и перестанешь бздеть про диетолога,
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Даешь суши с васаби в каждую школу Украины!
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Скорей всего в наших школах будут шаурмаси и беляшиби
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А чи японські суходолу з васабі містять вивірки, жири і вуглеводи у потрібній кількості?
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Наконец-то жена преЗедента увидела учителей с зарплатой в 4000 $, о которых её милый трындел до выборов!
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Там написано , японською, Зе-Зе-Зе-Зе-Зе-Абірвалг
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Да не прикалывайся , там картинки какие-то, с нашим флагом картинка в самом низу. Я думаю японо-дети рисовали типа что-то верни пуйло Курилы(вверху что-то похожее на ла-ла-ла), не знаешь как сделать чтоб, это все засунуть в гугл-переводчик, чтоб он на картинки глянул ?
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Да мы не Азия и к женщинам уважительное отношение хотя бы потому что они у нас самые красивые.
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Для японца красивее японки никого нет, ну разве что китаянки, а мы все им на одно литсо
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у нас к женщинам уважительное отношение? ты с дуба рухнул?
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Ахаха, юра, я за тя боюсь.... ты походу столько выжрал что рожей упал на клаву и получился данный высер.
либо кот у тебя на клаве спит Олена Зеленська в Японії ознайомилася з особливостями харчування школярів - Цензор.НЕТ 5107
Олена Зеленська в Японії ознайомилася з особливостями харчування школярів - Цензор.НЕТ 6245
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Який в неї високоінтелектуальний вираз обличчя.
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Потрібні росіяни для миття унітазів в Украінi. Бажано мало п'ющi. Зарплата 15 $ за годину.
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парочка кретинов... как припрут куда, так не выгнать -на шару будут до посинения сидеть
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Дітки Єлєни Зєлєнской навчаються в школі де плата- від 10 і по 12 000 доларів. Не думаю що вони ходять голодні.
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Ніде не можу знайти ЇЇ національність...навіть у розділі компромат нема...
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А чому вас таки це так цікавить? Національність не важлива, важливо щоб людина була таки добра, чи не так?
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У нас нема чим платити вчителям, про що ми добре знаємо
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что, в японской школе больше нечего было спросить - только про жратву?

вы здоровые вообще?
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В Японии очень дорого содержать,и учить ребёнка.Поэтому есть фонды ,которые кормят детей бедных родителей.У японцев в крови всё доводить до совершенства,в том числе учёбу,питание школьников.На днях в связи с интронизацией прошла амнистия.Амнистировали больше миллиона преступников .приговорённых к штрафам.
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интересно шо они про Украину нарисовали?
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В Японии есть и другие традиции:
- Харакири, если не сдержал своего обещания.
- Кабмин в отставку, при даже подозрении в употреблении спиртного.
...
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а мені ця вівця значно приємніша за колишню шлюху бариги, який ій навіть фонд купив за ДЕржвні грощі
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Урааа! В наших школах появится свежая рыбка! Олена Зеленська в Японії ознайомилася з особливостями харчування школярів - Цензор.НЕТ 2002
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Берите больше, в наших школах теперь появятся суши из макарон.
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Диетологи говорите .... А дворовые туалеты как в Украине у них имеются?
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Елене надо побольше готовиться к визитам в страны особенно восточное , если Вовка не хочет общаться с опытными дипломатами - все в чем его главное назначение, армия и дипломатия он профан - он боится , а на людях типа это презирает... Велдь если бы он учил хотя бы роли героев или гениев ... А то ж просто талантливо кривлялся и растил свою звезданутость...
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Ермак с кремлевскими связями - его вершина успехов в Дипломатии , поэтому желтые провалы или зеленые , они даже не осознаются этой прекрасной парой из Совсем кривого рога
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Узнавала новый, японский, рецепт шаурмы для Вованчика.
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Елене ничего не надо знать. Есть служба протокола, которая должна за этим следить. К примеру и я, простой человек, не знал о такой особенности. Мне довелось жить в Венгрии, и меня сразу проинструктировали, что в магазине нельзя говорить слова "спички", и "босоножки", т. к пичка и босна там являются матерными
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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