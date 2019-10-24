 Елена Зеленская в Японии ознакомилась с особенностями питания школьников. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленская обсудила со школьным диетологом особенности детского питания в Японии. В частности, ей рассказали о том, что детей в местных школах кормят обедами, которые по государственным нормативам составляют треть от дневной нормы пищи ребенка. В каждой школе обязательно есть диетолог, который отвечает за сбалансированную систему питания.

"Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине", - отметила супруга Президента.

Ей показали помещение, в котором готовят обеды: зайти туда невозможно, ведь на кухне придерживаются строгих санитарных норм. Работники попадают внутрь в сменной одежде и в маске. Особый интерес у Зеленской вызвал вопрос о том, как питаются дети с аллергией. Диетологи консультируют родителей школьников по индивидуальной пищевой непереносимости. В начале каждого месяца работники школы присылают родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.

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Обедают ученики прямо в классе, причем дети активно участвуют в процессе подготовки и уборки: есть дежурные, которые раздают еду и наводят порядок в школе. Это является обязанностью каждого ученика, поскольку воспитывает в них дисциплинированность.



Фото: Офис Президента

Зеленская также посетила уроки физической культуры и узнала, что здесь дети также максимально вовлечены в процесс: они измеряют время, за которое их одноклассники сдают нормативы, и записывают результаты. Это помогает почувствовать собственную ответственность и научиться заботиться о других.