 Прокуратура требует вернуть гектар земли на Трухановом острове, захваченной охранной фирмой соратников Медведчука. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратурой города Киева установлен факт незаконного завладения и использования юридическим лицом земельного участка на Трухановом острове без соответствующих правоустанавливающих документов на землю (решение Киевского городского совета, договора и т.п.).

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Кроме того, доступ к земельному участку ограничен, на земельном участке установлен забор и размещен ряд зданий и сооружений, а специалисты органов местного самоуправления на земельный участок не допускаются.



В связи с этим, прокуратура города обратилась в хозяйственный суд с иском об обязательстве указанного юридического лица вернуть указанный земельный участок территориальной общине, освободив от размещенного на ней имущества.

Судя по опубликованному снимку, речь идет о земле на Трухановом острове в Киеве, на которой обустроило базу охранное агентство "Шторм". Как утверждают журналисты Bihus.Info, "Шторм" принадлежит соратникам Виктора Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний сейчас стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в парламент в составе политсилы "Оппозиционная платформа "За жизнь".