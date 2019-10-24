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 Киевские новости
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Все про:земля (1547) Киев (18076) Медведчук (990) прокуратура (3714)

 Прокуратура требует вернуть гектар земли на Трухановом острове, захваченной охранной фирмой соратников Медведчука. ФОТО

Прокуратура города Киева в судебном порядке требует вернуть территориальной общине земельный участок на Трухановом острове в г. Киеве площадью 1,16 га и стоимостью более 25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратурой города Киева установлен факт незаконного завладения и использования юридическим лицом земельного участка на Трухановом острове без соответствующих правоустанавливающих документов на землю (решение Киевского городского совета, договора и т.п.).

Прокуратура требует вернуть гектар земли на Трухановом острове, захваченной охранной фирмой соратников Медведчука 01

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Кроме того, доступ к земельному участку ограничен, на земельном участке установлен забор и размещен ряд зданий и сооружений, а специалисты органов местного самоуправления на земельный участок не допускаются.

В связи с этим, прокуратура города обратилась в хозяйственный суд с иском об обязательстве указанного юридического лица вернуть указанный земельный участок территориальной общине, освободив от размещенного на ней имущества.

Судя по опубликованному снимку, речь идет о земле на Трухановом острове в Киеве, на которой обустроило базу охранное агентство "Шторм". Как утверждают журналисты Bihus.Info, "Шторм" принадлежит соратникам Виктора Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний сейчас стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в парламент в составе политсилы "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Источник: https://censor.net.ua/p3155673
 
   
 Топ комментарии
 
Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставвки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Это потрох сучок им разрешил захватить землю?
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Угу...
Все стало сразу легче на душе..
Пашинский в СИЗО, Медведчук на воле .
Короче цирк ..
Когда же свинарчуков посадят?
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Вот-вот!!!
Янык и Порох так и говорили! Прокуратура требует вернуть гектар земли на Трухановом острове, захваченной охранной фирмой соратников Медведчука - Цензор.НЕТ 2596
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Ей бы пройтись по ВСЕМ берегам - много интересных домиков и заборчиков она бы обнаружила!
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Что-то я не понял... а когда же посадят Медведчука? Помню зекоманда очень была обеспокоена по этому поводу.
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блаЗЄнські просто хотіли щоб місце "ведмедчука" зайняв "шевченко", що оце їздив на оглядини до кацапії. Як кажуть, нічого особистого.
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Это потрох ***** им разрешил захватить землю?
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Угу...
Все стало сразу легче на душе..
Пашинский в СИЗО, Медведчук на воле .
Короче цирк ..
Когда же свинарчуков посадят?
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В ответ на это прокуратура и Портнов отправит еще одно повестку на допрос... Порошенко
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Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставвки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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а когда они ее захватили? вчера или несколько лет взад?
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А по простому неззя- под руководством прокуратуры, правоохранители освободили от бандитов земельный участок . А юрик потом пусть доказывает законность использования .
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А кримінальна справа де?
Ножками вони тупають...
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