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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18076) Нацполиция (10285) убийство (5365)

 Ранее судимый киевлянин из-за ссоры напал с ножом на соседа и его друга: есть погибший. ВИДЕО

В столичную полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки на улице Здолбуновской находятся два человека с ножевыми ранениями, один из которых не подает признаков жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По словам начальника Дарницкого управления полиции Владимира Ткаченко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к преступлению ранее судимого за имущественные преступления 48-летнего жителя дома, во дворе которого случилось убийство.

"Мы выяснили, что мужчина в подъезде встретил соседа с другом, которые начали выяснять с ним отношения. В ответ он достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им оппонентов. В результате 49-летнего соседа с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, а его 39-летний друг от полученных травм скончался на месте", - отметил Ткаченко.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее судимый киевлянин из-за ссоры напал с ножом на соседа и его друга: есть погибший 01
Ранее судимый киевлянин из-за ссоры напал с ножом на соседа и его друга: есть погибший 02

Источник: https://censor.net.ua/p3155664
 
 
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На лицо обычная бытовуха с летальным исходом. Граждане, общайтесь только с проверенными и нормальными людьми!!!
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Цей ранєє судімий підтримує формулу Штайнмаєра?
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Ні. Він може бути лише її співавтором. У такому разі ця формула правильно має звучати так - "формула Штайнмаєра - ранєє судімава"
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Когда его спросили, чего ты тут тунеядствуешь, пьешь , ходишь грязным по подьезду, а не защищаешь интересы страны на востоке, он ответил, что пацифист и не приемлет насилия...
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Не трогайте бывших ЗЭКов,если он с тюрьмы вернулся живой, значит он очень опасен.
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