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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Бердянск (168) риэлторы (10) СБУ (13944) Запорожская область (717)

 Группа "черных риэлторов" похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ. ФОТОрепортаж

Главарей группировки "черных риэлтеров", которые угрозами и насилием отбирали жилье у граждан, задержала в Запорожье Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Организаторами группы были двое жителей Бердянска. Они под видом риэлторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц. В случае отказа законных владельцев переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление", - говорится в сообщении.

В общем задокументировано девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму $150 тыс.

Сообщается, что злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где насильственно его удерживали. Другого потерпевшего фигуранты производства оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезной диспансер.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности. Также осуществляются мероприятия по возврату отобранного имущества законным владельцам.

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Группа черных риэлторов похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ 01
Группа черных риэлторов похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ 02
Группа черных риэлторов похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ 03
Группа черных риэлторов похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ 04
Группа черных риэлторов похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3155656
 
 
 Топ комментарии
 
цыгане ненавижу цыган, посмотрите на фото с замазанымы мордами ковры и платье это сраные цыгане
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и как сказал классик из классики мирового кинематографа..
Группа "черных риэлторов" похищала людей и под пытками заставляла отдавать свое жилье в Бердянске, - СБУ - Цензор.НЕТ 783
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цыгане ненавижу цыган, посмотрите на фото с замазанымы мордами ковры и платье это сраные цыгане
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и как сказал классик из классики мирового кинематографа..

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Попытка к бегству и никакой меры пресечения, такие не должны жить - это же бандиты, а бандитам и террористам надо попытку к бегству применять.
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Этих нужно под корень, дома ровнять с землей, а всех родственников за сотый км. иначе они не понимают.
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цікаво...візьмуть за сраку тих нотаріусів,хто це все оформляв ?
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Ані ні прі чОм. Ані ні зналі Шо єта дєлаєЦА пА прінуждЄнію...
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такая хрень по всей Украине, причем не брезгуют даже семейными парами, решение проблемы для одиноких - государственные программы, например имущество-жилье передается в городскую собственность в обмен на услуги по присмотру, там конечно тоже мафия своя нарисуется, но уже более цивилизованная мафия и это намного легче контролировать, вроде как такие программы работают в некоторых городах, ну а сча самый популярный в этом сегменте бизнес - няни по уходу в обмен на жилье, в частном порядке работают, но там няни есть шо сами яду в стакан кинут... Так переписав имущество на громаду города по договору, старики будут защищены от произвола родычей-садистов, бандитов и прочих аферистов. Сегодня, так, там умер одинокий пенсионер собирая бутылки, в полной нищете, майно переходит в собственность города нашару (если претендующих родычей нет), ну это ***** полная, а бомжей сколько, это все с этого бизнеса "отходы", причем там есть вполне нормальные люди, не алкоголики, не наркоманы, просто одинокие которых выбросили на улицу родственники или бандиты, ну и нотариусы, реестры, вся эта юридическая подноготная тоже бардак, чем и пользуются рейдеры и черные риэлтеры.
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