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Все про:Крым (21985) назначение (1506) прокурор (923) Поночовный (1)

 Поночовный возглавил прокуратуру АР Крым. ФОТО

В среду, 23 октября 2019 года, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры АР Крым нового руководителя - Игоря Поночовного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Прокуратуру АР Крым должен возглавлять надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы ведомства. Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым ", - отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Новый глава ведомства Игорь Поночовный поблагодарил руководство Генеральной прокуратуры за доверие и отметил: "Мы продолжим реализовывать те планы и задачи, которые определены Стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019 - 2021 годы. Ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове не останется без нашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях".

Отметим, Поночовный, до своего назначения, работал в прокуратуре АР Крым в должности заместителя начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства. Позже возглавил управление надзора в уголовном производстве. В июне 2018 назначен заместителем прокурора Автономной Республики Крым.

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Поночовный возглавил прокуратуру АР Крым 01
Поночовный возглавил прокуратуру АР Крым 02

Источник: https://censor.net.ua/p3155646
 
 
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