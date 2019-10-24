 Тестовая эксплуатация пункта пропуска "Каланчак" начнется 10 ноября, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook председатель облгосадминистрации Юрий Гусев во время совместного осмотра контрольного пункта въезда\выезда с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

По его словам, процесс достаточно динамичен, и сегодня уже обсуждается ежедневный план завершения и ввода объекта в эксплуатацию.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - рассказал глава Херсонщины.

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Вместе с тем, чиновники обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы. Среди них - функционирование сервисной зоны.

"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду ставить на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины этот вопрос", - пообещала Оксана Коляда.



Фото: Гусев/Facebook