 Тестовая эксплуатация пункта пропуска "Каланчак" начнется 10 ноября, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook председатель облгосадминистрации Юрий Гусев во время совместного осмотра контрольного пункта въезда\выезда с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.
По его словам, процесс достаточно динамичен, и сегодня уже обсуждается ежедневный план завершения и ввода объекта в эксплуатацию.
"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - рассказал глава Херсонщины.
Вместе с тем, чиновники обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы. Среди них - функционирование сервисной зоны.
"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду ставить на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины этот вопрос", - пообещала Оксана Коляда.
построили новый, надо просто как жители дамбаса, они похитрее и теперь
вся страна на них карлит, они ведь уголь ахметову ковыряют ...
с быдла драли на дотации дамбасятской алкашне