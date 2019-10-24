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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Херсонщина (825) пункт пропуска (526) Министерство по делам ветеранов (51) КПВВ (60) Гусев Юрий (6) Коляда Оксана (9)

 Тестовая эксплуатация пункта пропуска "Каланчак" начнется 10 ноября, - ОГА. ФОТОрепортаж

Полное завершение строительства КПВВ "Каланчак" планируется уже совсем скоро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook председатель облгосадминистрации Юрий Гусев во время совместного осмотра контрольного пункта въезда\выезда с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

По его словам, процесс достаточно динамичен, и сегодня уже обсуждается ежедневный план завершения и ввода объекта в эксплуатацию.

Тестовая эксплуатация пункта пропуска Каланчак начнется 10 ноября, - ОГА 01

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - рассказал глава Херсонщины.

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Вместе с тем, чиновники обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы. Среди них - функционирование сервисной зоны.

Тестовая эксплуатация пункта пропуска Каланчак начнется 10 ноября, - ОГА 02

"Я узнала о существовании определенной проблематики в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду ставить на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины этот вопрос", - пообещала Оксана Коляда.

Тестовая эксплуатация пункта пропуска Каланчак начнется 10 ноября, - ОГА 03
Фото: Гусев/Facebook

Тестовая эксплуатация пункта пропуска Каланчак начнется 10 ноября, - ОГА 04

Источник: https://censor.net.ua/p3155627
 
 
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Вазелиновая банда Моники решила признать гос.границу с раской-********** между Крымом и Херсонской областью де-факто....
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кстати воду надо было бы уже пустить, там же наши люди, они пытки хотят и копеечка в бюджет страны, хотя ее украдут слуги нарита. Не обязательно же крысм признавать Тестовая эксплуатация пункта пропуска "Каланчак" начнется 10 ноября, - ОГА - Цензор.НЕТ 1835 ато как-то по-жлобски по отношению к мышибратьям
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хз, но для начала надо ров выкопать и морской воды напустить
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всё для сепараторов, жаль в Кременчуге мост не развалили в 14-м, так бы …гляди…
построили новый, надо просто как жители дамбаса, они похитрее и теперь
вся страна на них карлит, они ведь уголь ахметову ковыряют ...
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собственно оно и было дотационное, пепа с охметом и прочими рыгами оффшорили, а
с быдла драли на дотации дамбасятской алкашне
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