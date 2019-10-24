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 Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура. ДОКУМЕНТ

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что прошел тест на детекторе лжи.

Полиграф показал его непричастность к коррупции и теневым схемам, сообщил Качура в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ..

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал он в среду вечером.

Качура вел прямую видеотрансляцию прохождения проверки в соцсети, а позже обнародовал результаты тестирования на полиграфе и результаты анализов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура

Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 01
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 02
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 03
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 04
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 05
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 06
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 07
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 08
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 09
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 10
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 11
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 12
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 13
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 14
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 15
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 16
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 17
Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура 18

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Также читайте: Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

Источник: https://censor.net.ua/p3155624
 
 
 Топ комментарии
 
Це найкращий "поліграф" дешевий надійний і його застосування дає 100% результат тому що його не можна підкупити чи обманути правда в нього є один недолік - він не демократичний але в Україні де демократією і не пахне це допустимо. Ось такий "поліграф" вам всім треба проходити!!!

Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура - Цензор.НЕТ 6466
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В стране, где все правоохранительные органы являются только преступными группировками
А суды являются органами сокрытия преступлений,
Подобные проверки на полиграфе - лишь разводка для 73% дебилов...
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Та все це чергова вистава та клоунада.
В Україні, за словами Москаля, немає жодного спеціаліста. Немає жодного справжнього поліграфічного приладу.
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Хороший полиграфист. Правильный. Курица на свидетельстве - тому потверждение.
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По такому опроснику - убийца пройдет полиграф.
Еще раз повторяю - оператор , полное гавно.
Я с ручкой, видеокмерами (3 шт,(лицо, руки, общий вид), за 4-ре часа расколпашу к "чертям".
Подготовка к опросу - 4-5 суток.
Все это, по меньшей мере не профессионально.
Вопросы готовят под каждую личность. Предварительно зная минимум 30-40 % о его жизни и родственниках, связях (начиная от ДЕТСКОГО садика, школы, ВУЗа.). Для этого нужно время.
Эй, не превращайте "полиграф" в интернет игрушку.
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я проходив приблизно на такому рівні, як ви кажете (не 4 години, але більше 2), але результат був абсолютно недостовірний, точніше - просто неймовірна маячня, де навіть логічно можна зрозуміти, що такої події не могло бути в принципі, але поліграф показує, що я брешу і така подія була.
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Любое тестирование начинается не с вопроса № 1 (Платили ли вы деньги......)
- Вас зовут.... -Да /нет
-Вы родились в Ульяновске......-да/нет
- Отчество вашей тещи...да/нет
- Фамилия Ваша Качура... да/ нет
- вы были женаты в первый раз ... да/нет
- девичья фамилия Вашей жены Качура... да/нет
- вы попали в депутаты по протекции..... да/нет
- вам нравятся выезды на природу и шашллык.....да/нет..
Ладно, я сделал первичку.
Полиграф дает только эрекцию организма (кстати потовые датчики на спине не стояли).
Еще раз повторяю, эту фирму уволить нахер.
Скажем так, у меня обалденная практитка в розыске людей. В полиграфе, я не профи (* не вхожу в 30-ку.).
Ну данного суб"екта опрса я лично бы закончил на начале 3-го часа.

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На все 100, и они еще собрались бабки выделять на это. В нормальном тесте 100тни вопросов, большая часть по типу как вы описали и колятся на ключевых коих немного.
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"...бабкі..."
===
Звідки у всієї цієї наволочі ця напівкримінальна лексика? Невже не можна сказати по-людському?
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Зачем тут "документ" не на гос. языке? Ах да, кака разница, и так всем понятно Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю, - Качура - Цензор.НЕТ 1403

Хотя даже на инаугурации был цирк с суржиками, так что все ок.
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за власним досвідом - поліграф це повне лайно. особисто проходив у дуже серйозного поліграфолога, більше 2 годин і в підсумку показало таку маячню, що це ледь не я вбив Кеннеді. тому не маю жодної довіри до поліграфа.
треба це розслідувати традиційними методами - свідки, перехоплення переписок, телефонних розмов і т.д.
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Десь я це вже бачив. Знову в баночку...? Знов "Борис" на наркотики перевіряв перед поліграфом? Ще таке питання. А методологія и оформлення результатів чому на російській мові? Він хоча б в Україні цей поліграф проходив?
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На хріна поліграф мучить, невідкладно пройти всім слугам психіатра, тільки не в Україні, а в підрозділі НАТО!
Ото буде правда!!!!!!
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Зеленский уехал в Японию, ...а его ЦИРК остался
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А що б ще показав ваш полвграф? Шоу для баранів!
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на якої йизіке протокол??? Читав щось незрозуміле на кшталт болгарської...
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А ШО такое?









Margarita Y.

@MaYa_Ukraine

·12 год

Дубинського перевірили на детекторі....
Опа! Адвокат Дубинського проти оприлюднення результатів. )))
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Полиграф показал, что он - святой человек!) может и дальше мироточить в глаза зебилам
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Типа полиграф, был со здачей мочи нашего наркозависемого президента,лохам сцы в глаза ,а им божья роса.
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Бабки не брал, дедки не брал, а вот металл брал(золотую гирю))
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