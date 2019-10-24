 Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею, - Качура. ДОКУМЕНТ

Полиграф показал его непричастность к коррупции и теневым схемам, сообщил Качура в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ..
"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал он в среду вечером.
Качура вел прямую видеотрансляцию прохождения проверки в соцсети, а позже обнародовал результаты тестирования на полиграфе и результаты анализов.
Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.
Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.
Еще раз повторяю - оператор , полное гавно.
Я с ручкой, видеокмерами (3 шт,(лицо, руки, общий вид), за 4-ре часа расколпашу к "чертям".
Подготовка к опросу - 4-5 суток.
Все это, по меньшей мере не профессионально.
Вопросы готовят под каждую личность. Предварительно зная минимум 30-40 % о его жизни и родственниках, связях (начиная от ДЕТСКОГО садика, школы, ВУЗа.). Для этого нужно время.
Эй, не превращайте "полиграф" в интернет игрушку.
- Вас зовут.... -Да /нет
-Вы родились в Ульяновске......-да/нет
- Отчество вашей тещи...да/нет
- Фамилия Ваша Качура... да/ нет
- вы были женаты в первый раз ... да/нет
- девичья фамилия Вашей жены Качура... да/нет
- вы попали в депутаты по протекции..... да/нет
- вам нравятся выезды на природу и шашллык.....да/нет..
Ладно, я сделал первичку.
Полиграф дает только эрекцию организма (кстати потовые датчики на спине не стояли).
Еще раз повторяю, эту фирму уволить нахер.
Скажем так, у меня обалденная практитка в розыске людей. В полиграфе, я не профи (* не вхожу в 30-ку.).
Ну данного суб"екта опрса я лично бы закончил на начале 3-го часа.
===
Звідки у всієї цієї наволочі ця напівкримінальна лексика? Невже не можна сказати по-людському?
Хотя даже на инаугурации был цирк с суржиками, так что все ок.
треба це розслідувати традиційними методами - свідки, перехоплення переписок, телефонних розмов і т.д.
Ото буде правда!!!!!!
Margarita Y.
@MaYa_Ukraine
·12 год
Дубинського перевірили на детекторі....
Опа! Адвокат Дубинського проти оприлюднення результатів. )))