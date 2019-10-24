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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Три человека погибли в результате ДТП в Винницкой области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 октября в Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, авария произошла около 11:25 вблизи села Писаревка Ямпольского района.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093", местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6.

Три человека погибли в результате ДТП в Винницкой области, - полиция 01

За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района.

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Три человека погибли в результате ДТП в Винницкой области, - полиция 02

"От полученных повреждений на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир "ВАЗа"", - сказано в сообщении.

Три человека погибли в результате ДТП в Винницкой области, - полиция 03

Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Три человека погибли в результате ДТП в Винницкой области, - полиция 04
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3155615
 
 
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А дай дебілам нормальну дорогу і не таке побачим!
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как знакомо . старый мэр построил на въезде в город отличную дорогу уже больше 10 лет стоит без ремонтов и тоже находятся идиоты которые его в этом обвиняют . что из- за этого дтп постоянно мол дорога хорошая . вам **** рытвины с ************ надо тогда будете счастливы да и интернет" на х..й не нужон "
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И немца нормально разворотило. Куда летел на зубиле?
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