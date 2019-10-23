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 Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена. ФОТОрепортаж

В разных районах города наблюдается плотная завеса тумана. Он появляется утром и частично рассеивается к обеду.

Зачастую видимость из-за тумана ограничена несколькими десятками метров, информирует Цензор.НЕТ.

Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 01
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 02
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 03
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Долго не гулять, закрыть окна, проводить влажную уборку: в Голосеевском районе столицы наблюдается ухудшение воздуха

Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 05
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 06
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 07
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 08

Также на Цензор.НЕТ: По официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается, - Гончарук

Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 09
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 10
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 11
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 12
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 13
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 14
Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена 15

Автор фото — Наталья Шаромова.

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Источник: https://censor.net.ua/p3155510
 
 
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Это Беня так конкурентов - лоукостеров прогоняет
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на 5 фото - одни и те же притоны с двумя палками..... фотограф видать ультраправославный.
только уродуют город эти капища для беснований. Они реально полезны только таким как Нарик - построил капище и стал вместо простого бандюка - православным бандюком, что приятно и "душу спасает")
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