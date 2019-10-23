 Киев в тумане: столицу окутала полупрозрачная пелена. ФОТОрепортаж

Зачастую видимость из-за тумана ограничена несколькими десятками метров, информирует Цензор.НЕТ.
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Автор фото — Наталья Шаромова.
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только уродуют город эти капища для беснований. Они реально полезны только таким как Нарик - построил капище и стал вместо простого бандюка - православным бандюком, что приятно и "душу спасает")