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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Конституция (2055) местное самоуправление (142) Трофимов (3)

 Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов. ФОТОрепортаж

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов презентовал видение президента Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины в части реформы местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Трофимов представил приоритеты правительства по реформированию местного самоуправления.

"Это значит, что публичные услуги должны стать ближе, а медицина и образование - качественными и доступными", - объяснил он.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что указанные конституционные изменения станут завершением децентрализации в Украине.

"Раньше мы часто слышали, что реформы должны быть болезненными и длиться долго. Сейчас у страны есть шанс завершить настоящую децентрализацию властных полномочий по новому административно-территориальному устройству. Показать, что реформы должны быть с мнением о людях, могут быть реализованы в четкие и понятные сроки, давать конкретные результаты", - сказал он.

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Он подчеркнул, что внесение изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления закрепит эти возможности, и сделает изменения к лучшему для каждого украинца необратимыми.

"Дать возможность общинам решать вопросы своей жизнедеятельности и иметь инструменты для преодоления бедности - именно это является главной задачей завершения реформы децентрализации", - подчеркнул Трофимов.

Именно поэтому, по его словам, глава государства поддерживает представленные изменения в Конституцию, которые имеют целью приблизить власть людей.

"Ожидается, что проект конституционных изменений будет направлен в Конституционный Суд Украины уже на текущей сессии Верховной Рады. Если парламент поддержит упомянутые изменения, на их введение предлагается предусмотреть переходный период", - отметили в пресс-службе Офиса Президента.

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Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов 01
Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов 02
Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов 03
Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3155473
 
 
 Топ комментарии
 
А под эти изменения вы "случайно" самоуправление луганды не собираетесь протянуть....
Может не в основном тексте..... а поправками....
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Совет форумчанПравила форума
 
Лише держава централізовано може організувати боротьбу з бідністю. Це все одно, як передати на рівень общин визначати рівень пенсії чи мінімальної заробітної плати. Може б, до речі, це було б ефективніше, ніж те, про що говорить Трофімов.
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Бороться с бедностью повышением пенсии и минимальной зарплаты? Удачи, только можно этим заниматься в какой-нибудь другой стране?
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ти читав що я написав, чи лише бзднув не читавши?
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ага а пока в нарушение ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ В.РАДЫ КОТОРАЯ УСТАНОВИЛА 15% все что обязаны граждане со своих пенсий зарплат стипендий пообий дохода на семью платить за ЖКХ Услуги самокатный философ Гончарук поднял тишком мышком для тех кто будет получать субсидию с 15% до 20% начиная с 1 мая 2020 года.... раз второе в Постановлении Рады четко написано что если не платят зарплату пенсию пособия и так далее ЗАПРЕЩЕНО ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ отключать граждан от ЖКХ услуг даже тем кому СУБСИДИЮ ТАКЖЕ НЕ НАЗНАЧИЛИ.. и спросим себя как все остальное соспрягается с Постановой Рады.. отменить ее нельзя, признать неконституционной нельзя, принять Постанову хуже чем эта- нельзя, смотри Конституцию и так далее.... просто пацанва забивает болт на все..инересно как реформа местных бандформирований облегчит участь простых жителей села посела городка города областного и районного (областного) значения???????? Внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 3769
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Ты предлагаешь читать человека (себя), который размышляет о борьбе с бедностью на уровнях государства и общин, даже не понимая, что законодательное закрепление уровня социальных стандартов никакого отношения к этой самой борьбе с бедностью не имеет?
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ага, можеш почитати, я на кореспонденті писав, що треба робити. Боюсь лише, для олігофренів не підійде.
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Так ты дашь ссылку на свой аккаунт на корре, чтобы мы смогли приобщиться к мудрости?
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цікаво, що вони туди тишком протягнуть по дамбасу?
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Нічого не потрібно. Де факто мова йде про економічну федералізацію країни.
Після її адаптації політична федералізація, а згодом і розпад країни неминучий.
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Я извиняюсь,- чьё благосостояние позволит улучшить?
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да ничье.внесение изменений в Конституцию.... и улучшение жизни!? почему папередники до такого не додумались от жеж тупые. а новые вот так взяли,внесли изменения и запанувалы.шах и мат!
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Украинцев. Список этих украинцев будет в приложении к Конституции.
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Всё - для блага человека, всё - во имя человека! И я кажется знаю этого человека.
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Прошу надати конкретний механізм, як медицина стане якіснішою! Сімейні лікарі задля економії часто-густо взагалі в елементарних ситуаціях не призначають навіть здати аналізи, УЗД і т.п.! Навіть у СРСР такого неподобства не було. Протоколів по тих чи інших найрозповсюдженіших хворобах немає, або вони далекі від ******** норми. В аптеках сотні найменувань різних за назвою препаратів з одними і тими ж активними речовинами. Дітей взагалі просто заліковують: сиропчик з малинкою, сиропчик з апельсинкою + сильнодіюча речовина, яка швидко призводить до гастриту. Потім починають лікувати шлункові розлади від призначених препаратів і розводять руцями "Таке слабеньке молоде покоління нині".
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А под эти изменения вы "случайно" самоуправление луганды не собираетесь протянуть....
Может не в основном тексте..... а поправками....
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Чтобы у меня улучшилось благосостояние,- у кого-то оно должно ухудшиться. У кого, или,- за счёт кого?
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Якщо в голові завелися клоуни, то краще децентралізуватися.
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Призиви до сепаратизму та порушення територіальної цілісності держави це кримінальний злочин, який є юриздикцією СБУ.
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То децентралізація - це і є заклик до сепаратизму. Трофімова за грати?
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Американцам и швейцарцам только об этом не рассказывай.
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Іронія. За те, що балбес - за грати не кидають.
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Что то подозрительно все это Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 2993 за что восстал донбасс теперь топит власть Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування дозволить українцям поліпшити добробут, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 6125 что то уже задумали
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если общины будут решать это то почему не решать им сколько монет им отчислять на содержание "служивых" и вообще зачем им отчислять и содержать за монеты общин продажных"зе" ???
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Спихування відповідальності з центральної влади на місцеву почалося ще при Порошенко. Зара з же, весь негатив і відповідальність має повністю перейти на місцеве керівництво, а керувати потоками залишиться центральна влада. Вона, як і раніше продовжить збирати і ділити кошти наприклад, на соціалку але відповідати за неї будуть місцеві. Дуже зручна позиція, хоча тепер хай місцеві самі думають кого вибирати, а вибрані депутати та голови хай думають де взяти гроші.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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