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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Многомиллионную схему финансирования террористов так называемой "ДНР" по незаконной реализации промышленной продукции с временно оккупированной территории Донецкой области разоблачила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для осуществления сделки представители отечественной коммерческой структуры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и "зеркальную" фирму во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятий, находящихся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горно-шахтного оборудования. Через временно неподконтрольный участок российско-украинской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перевозили в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудования для реализации украинским предприятиям", - рассказали в СБУ.

В течение 2018-2019 годов фигуранты дела совершили незаконные поставки товаров на общую сумму почти тридцать миллионов гривен. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный на временно оккупированной части Донецка, направляли на уплату налогов так называемой "ДНР".

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Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях обнаружены горное оборудование, компьютерная техника, документы и другие доказательства незаконных действий.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов ДНР, - СБУ 01
Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов ДНР, - СБУ 02
Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов ДНР, - СБУ 03
Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов ДНР, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3155466
 
 
 Топ комментарии
 
Предательство как оно есть. Накажите их пожалуйста.
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"...Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении..."
Злоумышленники...Звучит, как "хулиганы". Мда... В Китае уже-бы патроны вынимали из пачки...
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А чого мертвечука немає? Чи це коллаж він і робив? Тіпа мертвечина ніпричЙОм? Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4765
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Ізе збували вугілля і інші корисні копалини, для фінансування терористів. Можете перевірити - чиста правда, і без СБУ.
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А чого мертвечука немає? Чи це коллаж він і робив? Тіпа мертвечина ніпричЙОм? Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4765
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Вовочка ж тут не при чем, я правильно понимаю? Это ж все схемы папиредников продолжают работать?
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при вовочці розкрили, а при сої працювало всі роки
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Предательство как оно есть. Накажите их пожалуйста.
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"...Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении..."
Злоумышленники...Звучит, как "хулиганы". Мда... В Китае уже-бы патроны вынимали из пачки...
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Да тишина!!!Никто не возмущается из известных личностей.Всё ХОРОШО!Это чепуха,а вот песенка про гонтореву-воровку.ВОТ ЭТО ЖАХ!!!!
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а что у вас украла Гонтарева, сообщите, пожалуйста, мне интересно...
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Мои деньги в банке.Не придуривайся шлангом-порохобот
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Не злоумышленники, а пособники террористов. Комплектующие горно-шахтного оборудования сбывали через территорию РФ для финансирования террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2845
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