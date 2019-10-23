 С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Прощание проходило в Киеве в Клубе Кабинета министров Украины, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проститься с Кутовым пришли его коллеги из предыдущего состава Кабмина, украинские политики, родные и близкие.
Прощание с Кутовым
Экс-премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков.
Ирина Геращенко.
Экс-глава Минкультуры Евгений Нищук.
Родные Кутового.
Гроб с телом Кутового не открывали во время церемонии прощания с ним.
Фото: Цензор.НЕТ.
Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.