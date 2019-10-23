 С погибшим в авиакатастрофе на Полтавщине экс-министром Кутовым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Прощание проходило в Киеве в Клубе Кабинета министров Украины, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Кутовым пришли его коллеги из предыдущего состава Кабмина, украинские политики, родные и близкие.

Прощание с Кутовым





Экс-премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков.





Ирина Геращенко.

Экс-глава Минкультуры Евгений Нищук.





Родные Кутового.





Гроб с телом Кутового не открывали во время церемонии прощания с ним.

Фото: Цензор.НЕТ.

Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.