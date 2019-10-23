 Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Использовать полиграф украинских силовиков учили Марк Хэндлер - эксперт-полиграфолог по вопросам достоверности, член совета директоров Американской Ассоциации Полиграфа и Мишель Си Де Ла Пека - действующий сотрудник федеральной правоохранительной структуры США.

В группе учащихся было 14 офицеров Нацгвардии, специализирующихся на полиграфологии. Таким образом, почти все специалисты Нацгвардии, задействованные в работе с полиграфом, уже прошли подобное обучение.





"Напоследок лекторы вручили более 100 сертификатов о прохождении курса, знания которого в дальнейшем будут внедряться слушателями в работе", - сообщают в пресс-службе Нацгвардии.

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