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 Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США. ФОТОрепортаж

Полиграфологи из Соединенных Штатов провели для правоохранителей из Украины, Беларуси и Азербайджана интенсив по использованию полиграфа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Использовать полиграф украинских силовиков учили Марк Хэндлер - эксперт-полиграфолог по вопросам достоверности, член совета директоров Американской Ассоциации Полиграфа и Мишель Си Де Ла Пека - действующий сотрудник федеральной правоохранительной структуры США.

Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США 01

В группе учащихся было 14 офицеров Нацгвардии, специализирующихся на полиграфологии. Таким образом, почти все специалисты Нацгвардии, задействованные в работе с полиграфом, уже прошли подобное обучение.

Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США 02
Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США 03

"Напоследок лекторы вручили более 100 сертификатов о прохождении курса, знания которого в дальнейшем будут внедряться слушателями в работе", - сообщают в пресс-службе Нацгвардии.

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Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США 04
Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США 05

Источник: https://censor.net.ua/p3155440
 
 
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Справжня болгарська валеріана! І ніякий поліграф вас не розкусить!
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Неужели слуг уродов будут проверять на полиграфе специалисты из нацгвардии?))))) в общем, опять какую то хрень за спиной украинцев зешобла готовит, раз цирк с подставным детектором устроила
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как обмануть полиграф и пройти проверку?
один из способов: стать полиграфологом!
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второй способ: иметь своего личного полиграфолога!
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Це ж треба, яке кумедне "співпадіння". Слуги захотіли влаштувати шоу з поліграфом, а тут і професіонали, якраз, визріли. Ну фсьо, тепер спеціалісти Авакова, який зробив Вовочку президентом, як стверджує тато Беня, проведуть "неупереджену" перевірку слуг на "детекторі брехні" Специалисты Нацгвардии прошли обучение работе на полиграфе у инструкторов из США - Цензор.НЕТ 9605
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