 Правоохранители разоблачили группу мошенников, оформлявших липовые инвалидности участникам АТО и присвоивших сотни тысяч гривен соцвыплат. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) Юрий Барабан, двое жителей Тернополя подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность по состоянию здоровья. Желающие находились, поскольку это давало им возможность ежемесячно получать пенсионные выплаты по третьей группе инвалидности.

Аферисты все бумажный процесс брали на себя. От участников АТО принимали нотариальную доверенность, чтобы иметь возможность совершать сделки от их имени. Заинтересованные граждане доверяли злоумышленникам и действовали по их указаниям: собирали необходимые документы, открывали банковские счета и передавали аферистам.

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Готовый пакет документов мошенники пересылали своем сообщнику в Киев, который там через медучреждения оформлял справки с липовыми диагнозами. С поддельными документами участники АТО проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности.



Фото: сайт Нацполиции

После предоставления инвалидности третьей группы, данные лица должны получать единовременную денежную помощь в размере более 400 000 гривен и ежемесячную пенсию. Однако единовременные выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их "электронные кошельки".

Известно о 15 людях, которые незаконным способом оформили инвалидность, а их выплаты присвоили себе аферисты.

Во время обысков у злоумышленников изъяли деньги, документы, средства связи, банковские карты.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы частью 3 статьи 190 УК - мошенничество, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.