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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранители разоблачили группу мошенников, оформлявших липовые инвалидности участникам АТО и присвоивших сотни тысяч гривен соцвыплат. ФОТО

Оформляли липовую инвалидность для участников АТО и присваивали их социальные выплаты двое жителей Тернополя и киевлянин. Предприимчивых мошенников разоблачили сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) ГУНП в Тернопольской области совместно с работниками Управления СБУ в области и прокуратурой города Тернополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) Юрий Барабан, двое жителей Тернополя подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность по состоянию здоровья. Желающие находились, поскольку это давало им возможность ежемесячно получать пенсионные выплаты по третьей группе инвалидности.

Правоохранители разоблачили группу мошенников, оформлявших липовые инвалидности участникам АТО и присвоивших сотни тысяч гривен соцвыплат 01

Аферисты все бумажный процесс брали на себя. От участников АТО принимали нотариальную доверенность, чтобы иметь возможность совершать сделки от их имени. Заинтересованные граждане доверяли злоумышленникам и действовали по их указаниям: собирали необходимые документы, открывали банковские счета и передавали аферистам.

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Готовый пакет документов мошенники пересылали своем сообщнику в Киев, который там через медучреждения оформлял справки с липовыми диагнозами. С поддельными документами участники АТО проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности.

Правоохранители разоблачили группу мошенников, оформлявших липовые инвалидности участникам АТО и присвоивших сотни тысяч гривен соцвыплат 02
Фото: сайт Нацполиции

После предоставления инвалидности третьей группы, данные лица должны получать единовременную денежную помощь в размере более 400 000 гривен и ежемесячную пенсию. Однако единовременные выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их "электронные кошельки".

Известно о 15 людях, которые незаконным способом оформили инвалидность, а их выплаты присвоили себе аферисты.

Во время обысков у злоумышленников изъяли деньги, документы, средства связи, банковские карты.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы частью 3 статьи 190 УК - мошенничество, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3155432
 
 
 Топ комментарии
 
та інвалідів липових у нас більше, ніж тих хто дійсно хворий. у мене на роботі тільки четверо таких, бігають за пивом ,як лані., але сердешні по документах ціна питання близько 2 тисяч
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А по настоящему инвалиду группу не дают! Или дают олигофрену рабочую группу!
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таких мошенников по пол собеса....
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та інвалідів липових у нас більше, ніж тих хто дійсно хворий. у мене на роботі тільки четверо таких, бігають за пивом ,як лані., але сердешні по документах ціна питання близько 2 тисяч
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Гы-гы.
Свобода давно поставила процесс на поток и липовые инвалиды и атошники получают земельные участки, устанавливают мафы в неположенных местах и получают на складах военную амуницию.
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А главнокомандующего который косил от призыва они не разоблачили?

Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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дык, комик, шо с него взять кроме анализов, вот сын пятраляксеича как ушел на фронт, так в серетном полку мины до сих пор по сепарам швыряет!!!
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Так сын Петра всетаки был на фронте. А про то, что он там делал расскажи подробнее.
А вот комик косил от призыва. Я понимаю, косили многие. Но никто из косивших не набрался наглости после этого назвать себя главнокомандующим и обо..рать таким образом это высокое звание
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я не знаю что делал его сын в армии и участник ли он ато..а вот то что история про повестку всплыла в предвыборную компанию - факт..и да и раздавать повестки неугодным - это почерк рошенковской шоблы....
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"раздавать повестки неугодным" это как?

И еще раз - косил от призыва - не имеешь морального права быть главнокомандующим
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ну вот ты мне тут вопросы задаешь, я узнаю твой адрес, возраст 18-65 и говорю, а ну-ка служивый...отнеси как ему повестку, хочу посмотреть, шо это за фрукт!)))
.... призыва не было, была мобилизация и носили повести выборочно, по старым адресам, личным делам офицеров запаса, так как даже базы единой не было ....я на сборы в 14-м тоже не с первой повестки попал....
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Что значит "неугодным"??? Лично вам приходила повестка?
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да, приходила...
...за Шабуниным бегали...наверно хотели в батальон мажор пригласить, к сыну свинарчука и пашинского???
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А по настоящему инвалиду группу не дают! Или дают олигофрену рабочую группу!
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Я давно про это мишу. Официально в Украине 11 тысяч инвалидов АТО - явно дутая цифра.
Теперь надо проверить тех кто оформил липовую инвалидность и через суд стянуть с них "инвалидские" и субсидии которые они незаконно получили.
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липовые не только среди атошников, среди гражданского населения в десятки больше.
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