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 Воин 28-й ОМБр Виталий Носкевич погиб 22 октября в зоне ООС. ФОТО

Вчера, 22 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, от смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций, погиб Виталий Михайлович Носкевич, 1984 года рождения, житель города Коломыя Ивано-Франковской области, сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич.

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019 гг.) воина вч А0666 (28-я бригада), жителя города Коломыя. Вечная память ..." - отмечается в сообщении.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Воин 28-й ОМБр Виталий Носкевич погиб 22 октября в зоне ООС 01
Воин 28-й ОМБр Виталий Носкевич погиб 22 октября в зоне ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3155430
 
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