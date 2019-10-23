 "Подарите кому-то, напомните, что в стране шестой год война", - после спектакля "Голоса" зрители могли взять осколки вражеских снарядов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, спектакль базируется на личных историях ветеранов российско-украинской войны.

Однако истории, которые рассказывают актеры-воины, каждый раз новые. Никто не знает, что скажет другой. Это его личная история с войны, или довоенная ситория, рассказывающая голос каждого. Ранее спектакль уже увидели жители Ивано-Франковска, Днепра и Львова.

Помимо личных откровений-голосов воины также задают вопросы в зал, которые адресованы каждому украинцу, власти, "уставшим от войны", другим ветеранам.

По словам режиссера, ветерана АТО Евгения Степаненко, это спектакль "созданный за три недели людьми, которые никогда не думали, что выйдут на сцену, но и никогда не думали, что пойдут воевать".

"Цель нашего проекта - начать честный разговор ветеранов с обществом", - говорят организаторы. Ведь за каждой историей - типовые истории ветеранов, и это скорее рефлексии о судьбе каждого и Украины, но не плачь жертвы.





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Девять героев на сцене - со всех уголков Украины. Среди них Роман Гребенюк, от которого отвернулись все родные с Луганщины, потому что он добровольно ушел в ВСУ, провел три ротации в ДАПе и сейчас учится на офицера, переживший плен Дмитрий Клугер из Донецка, Владимир Дубецкий из Львова, который оставил тихую жизнь монаха в итальянском монастыре и пошел в ряды добробата, Андрей Лоза из Бахмута, Леся Антонова из Луганска, Юрий Григорьев из Киева, Катя Бережная из Харькова, Андрей Балацкий из Коломыи, Александр Метчик из Одессы.

Спектакль поставили в Общественном театре (Дом Звукозаписи украинского радио). В холле на столах были разложены осколки снарядов, которыми враги обстреливают позиции украинских воинов. Степаненко призвал зрителей брать их себе в качестве сувенира: "Подарите кому-то, напомните, что в стране шестой год война".





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Художественный руководитель проекта - Олег Шульга, актер театра и кино, ветеран войны; режиссер - Евгений Степаненко, режиссер театра и телевидения, телеведущий, руководитель "Общественного театра", ветеран войны; музыка - Миша Адамчак, музыкант, ветеран войны-парамедик; тренер - Татьяна Смирнова, актриса театра и кино; психологическая поддержка - Юлия Боринец, Людмила Новицкая Татьяна Ярошенко.



Базой для создания спектакля "Голоса" стал Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Прежде чем бойцы вышли на подмостки, чтобы за неделю встретиться со зрителем и справиться с волнением, они две недели провели в горной Верховине на тренингах от благотворительного фонда "Творческая криивка".