 Прокуроры начали проходить переаттестацию, уже есть первые положительные результаты, - Чумак. ФОТО (обновлено)

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек были в первой группе", - сообщил Чумак.
По его словам, не обошлось без приключений.
"Ну во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатом", - рассказал Чумак.
Отмечается, что один из прокуроров набрал 90 баллов из 100.
Как сообщает пресс-служба ГПУ, сегодня тестирование должны пройти 4 группы прокуроров, то есть около 1000 человек, которые подали заявления на прохождение аттестации и переводе на работу в новые органы прокуратуры. Последняя (пятая) группа прокуроров ГПУ сдаст этот экзамен завтра, 24 октября 2019 года.
Во время тестирования кандидатам на должность прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.
Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл - 70) допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.
Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.
23 сентября закон подписал президент Зеленский.
Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.
До слова, Хлепча - невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них - українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, - у ньому зараз господарює його син, Олексій.
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м. Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок ??? 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Сам Чумак В.В. не може визначитися, яка ж площа його будинку.
У декларації за 2013 рік Віктор Васильович вказав про наявність незавершеного будівництвом житлового будинку площею 231кв.м., а в декларації за 2014 рік площа житлового будинку стала складати 179,3 кв.м.
Мабуть, Віктор Васильович порахував, що будинок в 231 кв.м. занадто велика розкіш для такої чесної людини як він, і вже завершуючи будівництво, вирішив знести 50 кв.м.?
Насправді ж все просто - згідно ст. 266 Податкового кодексу України, об'єкти нерухомості площею понад 180 кв.м. підлягають обкладенню податком, АЛЕ, в розрахунок приймаються саме ті дані про площі нерухомого майна, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а там стоїть цифра 54,4 кв.м.).
За фактом же все ще цікавіше - площа будівель Чумака В.В. в с. Хлепча не менше 400 кв.м., в чому можна переконатися, скориставшись сервісом maps.yandex.ua і зробивши нехитрі математичні обчислення.
А тепер этот человек заинтересовался иловайской трагедией, во время которой он был озабочен участками, хатинку за 10млн построил и авто себе прикупил за за почти миллион
Нехило прибарахлился человек перед тем как стать прокурором
Народного депутата и кандидата на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктора Чумака уличили в выводе денег через фиктивные предприятия.
Об этом написала на своей странице в Фейсбук активистка ГО "Законодавча Иніціатива Україна" Анна Волобуева, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Как указано в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, нардеп Виктор Чумак владел 22,5% предприятия ООО «Укринвесттехнологии» с 2005 по ноябрь 2012 года.
Тем не менее, сам Чумак не отобразил этот факт в своих декларациях за 2011 и 2012 год, что согласно ст. 366 Уголовного кодекса Украины является уголовным преступлением.
На официальном сайте ООО "Укринвесттехнологии" указано, что предприятие занималось поставкой оборудования для правоохранительных органов, диспетчеризацией аэропорта во Львове, а также строительством систем безопасности и мониторинга государственной границы Украины. Стоит отметить, что с 1992 по 2004 год Виктор Чумак работал именно в органах государственной границы Украины (пограничной службе).
Еще одна из компаний по выводу денег, ООО "БиссДистрибъюшн", связана со Станиславом Полищуком, который в 2014 году якобы подарил Чумаку несколько земельных участков и был техничным кандидатом на округе Виктора Чумака, когда тот баллотировался в парламент.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор Чумак скрывает реальную площадь своего дома с целью ухода от налогообложения.
Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины
https://40ka.info/?cat=10636
Если бы они полиграф прошли с вопросом, - брал взятки или нет... ну тогда да а так это не переатестация, а профанация!
И это ты называешь "приятной новостью", что "несколько человек прошли тестирование"?!
Да этому, бл#дь, дебилизму конца-краю не видно!
на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатом", - рассказал Чумак. Источник: https://censor.net.ua/p3155423
- Ні, інший: шо удає борця із корупцією
- А нашо нам два Чумаки?
Одного сонячного дня у 2008 році прикордонник у відставці Віктор Чумак повертався із риболовлі. День для Чумака видався вдалим: за щасливою випадковістю він помітив оголошення про продаж обійстя у Хлепчі. Господар маєтку був по вуха в боргах і запросив за ділянку невеликі як на ті часи гроші - 40 тисяч доларів за 25 соток землі і старенький будиночок у 54 квадрати. Заповзятливий прикордонник вирішив не упускати таку чудову можливість. Разом з двома добрими друзями Чумак викупив садибу і почав будуватись… Принаймні так нам говорить офіційна легенда, озвучена Віктором Васильовичем журналістам 17 каналу у програмі «Без парканів».
Вперше Віктор Васильович як майбутній нардеп оприлюднює статки у 2011 році. У тогорічній декларації політик записує два земельні наділи площею 2530 м2 і 2990 м2.
У 2012 році Чумак показує вже тільки одну ділянку площею 2505 м2, при цьому жодних відомостей про прибуток від відчуження нерухомого майна не зазначає. Куди поділись 3000 м2 землі - незрозуміло
Йдемо далі, до декларацій 2015 і 2016 років, у яких нардеп нарешті показує усі 3 ділянки, на яких розташована його садиб
До речі, Поліщук з Чумаком з 2013-року на рівних правах володіють ще й ділянкою, що простягається вздовж зеленої зони. Ще один шматок зеленої території, тієї, що безслідно зникла з декларацій Чумака у 2012-ому, повністю належить Станіславу Поліщуку, але закладений під іпотеку у розмірі 255800 гривень. Іпотекодержатель - Чумак Віктор Васильович, а отже без його згоди земля не може бути продана чи подарована.
І, нарешті, останній фрагмент зеленої ділянки знаходимо у власності Левицького Олега Олександровича. Йому також належать обидва наділи
А найцікавіше в усій цій історії те, що юридично усі фрагменти територій дістались Левицькому, Поліщуку і навіть самому Чумаку у подарунок, причому не у далекому 2008-ому, як розповідає журналістам нардеп, а лишень у 2014-ому. Усі договори дарування оформлені в один день у одного нотаріуса.
За словами нардепа, йдучи у велику політику він свідомо відмовився від власного бізнесу, передавши частки у компаніях «Укрінвесттехнології» та «АйПіЕм Груп» партнерам.
За збігом обставин серед засновників обох підприємств знову фігурують вже знайомі нам Поліщук та Левицький. Останній, до речі, залишився керівником та підписантом корпорації «АйПіЕм Груп».
Маємо достатньо підстав підозрювати, що Віктор Васильович передав свій бізнес Поліщуку та Левицькому лише на папері
Чумак построил дом в элитном поселке возле Киева, где живут многие депутаты и олигархи. Площадь дома 188,90 кв. м.
Землю купил Чумак в 2014году. Точнее купил три земельных участка общей стоимостью 120 тисяч гривен.
Дополнительно - подъезд к земельному участку 6 соток в совместной собственности.
На Новый Год Виктор Чумак обзавелся новым внедорожником Хундай Сантафе. Стоимость на рынке около 1 млн 200 тысяч грн.
Вместе с женой Чумак хранит дома около 60 тысяч долларов налички.
Судя по декларации, Виктор Чумак не владеет никаким бизнесом, живет чисто за зарплату госслужащего.
Не указал Виктор в своей декларации больше ничего: будто дом пустой, подарков дорогих не дарили, картин нету, ничего дорогостоящего нету.
А домик там и внутри домика йохохо!