 Прокуроры начали проходить переаттестацию, уже есть первые положительные результаты, - Чумак. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек были в первой группе", - сообщил Чумак.
По его словам, не обошлось без приключений.
"Ну во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатом", - рассказал Чумак.
Отмечается, что один из прокуроров набрал 90 баллов из 100.
Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.
23 сентября закон подписал президент Зеленский.
Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.
До слова, Хлепча - невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них - українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, - у ньому зараз господарює його син, Олексій.
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м. Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок ??? 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Сам Чумак В.В. не може визначитися, яка ж площа його будинку.
У декларації за 2013 рік Віктор Васильович вказав про наявність незавершеного будівництвом житлового будинку площею 231кв.м., а в декларації за 2014 рік площа житлового будинку стала складати 179,3 кв.м.
Мабуть, Віктор Васильович порахував, що будинок в 231 кв.м. занадто велика розкіш для такої чесної людини як він, і вже завершуючи будівництво, вирішив знести 50 кв.м.?
Насправді ж все просто - згідно ст. 266 Податкового кодексу України, об'єкти нерухомості площею понад 180 кв.м. підлягають обкладенню податком, АЛЕ, в розрахунок приймаються саме ті дані про площі нерухомого майна, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (а там стоїть цифра 54,4 кв.м.).
За фактом же все ще цікавіше - площа будівель Чумака В.В. в с. Хлепча не менше 400 кв.м., в чому можна переконатися, скориставшись сервісом maps.yandex.ua і зробивши нехитрі математичні обчислення.
А тепер этот человек заинтересовался иловайской трагедией, во время которой он был озабочен участками, хатинку за 10млн построил и авто себе прикупил за за почти миллион
Нехило прибарахлился человек перед тем как стать прокурором
Народного депутата и кандидата на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктора Чумака уличили в выводе денег через фиктивные предприятия.
Об этом написала на своей странице в Фейсбук активистка ГО "Законодавча Иніціатива Україна" Анна Волобуева, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Как указано в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, нардеп Виктор Чумак владел 22,5% предприятия ООО «Укринвесттехнологии» с 2005 по ноябрь 2012 года.
Тем не менее, сам Чумак не отобразил этот факт в своих декларациях за 2011 и 2012 год, что согласно ст. 366 Уголовного кодекса Украины является уголовным преступлением.
На официальном сайте ООО "Укринвесттехнологии" указано, что предприятие занималось поставкой оборудования для правоохранительных органов, диспетчеризацией аэропорта во Львове, а также строительством систем безопасности и мониторинга государственной границы Украины. Стоит отметить, что с 1992 по 2004 год Виктор Чумак работал именно в органах государственной границы Украины (пограничной службе).
Еще одна из компаний по выводу денег, ООО "БиссДистрибъюшн", связана со Станиславом Полищуком, который в 2014 году якобы подарил Чумаку несколько земельных участков и был техничным кандидатом на округе Виктора Чумака, когда тот баллотировался в парламент.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор Чумак скрывает реальную площадь своего дома с целью ухода от налогообложения.
Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины
https://40ka.info/?cat=10636
Если бы они полиграф прошли с вопросом, - брал взятки или нет... ну тогда да а так это не переатестация, а профанация!
И это ты называешь "приятной новостью", что "несколько человек прошли тестирование"?!
Да этому, бл#дь, дебилизму конца-краю не видно!
на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатом", - рассказал Чумак. Источник: https://censor.net.ua/p3155423
- Ні, інший: шо удає борця із корупцією
- А нашо нам два Чумаки?