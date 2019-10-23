 Эко-проект "Вместе за природу": в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы эко-проекта "Вместе за природу".
Таким образом организаторы эко-проекта "Вместе за природу" от Моршинской обращают внимание общества на проблему исчезновения этого вида животных в Украине.
Партнером проекта является Всемирный фонд природы в Украине (WWF), поскольку главная цель проекта - популяризировать редкие и исчезающие виды животных и привлечь внимание к необходимости восстановления экосистемы живописных карпатских лесов.
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Дивлюся на цю "рись" - і чомусь згадав про "тристана ізо льда"
Ну, типо немного усыпить и содрать кожу(как-то так) - а что? Их кто-то просит убивать? Ну так и они не просят шоб их свежевали, но: Надо падла, надо)
Той випадок, коли вислів "хмуйню сморозить" набуває дуже буквального значення
-Мальчик.Хто скажет шо это девочка,пуст первый бросит в меня камень."
Відео: кошеня каракала (дівчинка) чекає на їжу
Перша реакція - "мімімі, кицюня"...
Але наступної секунди -