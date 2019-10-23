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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:животные (702) Карпаты (192) Киев (18062) экология (1188) Богачук Олег (918)

 Эко-проект "Вместе за природу": в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 октября в 11:00, на бул. Тараса Шевченко, напротив площади, состоялось открытие 3-метровой ледяной инсталляции рыси евразийской, которая, тая, будет исчезать на глазах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы эко-проекта "Вместе за природу".

Таким образом организаторы эко-проекта "Вместе за природу" от Моршинской обращают внимание общества на проблему исчезновения этого вида животных в Украине.

Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 01

Партнером проекта является Всемирный фонд природы в Украине (WWF), поскольку главная цель проекта - популяризировать редкие и исчезающие виды животных и привлечь внимание к необходимости восстановления экосистемы живописных карпатских лесов.

Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве прошел международный марш защиты климата. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 03
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 04
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 05
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 06
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 07
Эко-проект Вместе за природу: в центре Киева установили трехметровую скульптуру рыси из льда 08
Фото и видео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3155416
 
   
 Топ комментарии
 
Это точно рысь? Мое воображение недорабатывает, наверное... Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 7083
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уж кака у мєня хвантазія - нє смог увідєть нічо, кромє какой-то хрєні со свіннимі ушамі
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таки да... потратить столько энергии (добытой с загрязнением природы) на изготовление скульптуры для ЭКО-акции))
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Да, давно настолько эффективных и полезных акций не видел.
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через лет десять Днепр станет сплошной фекальной канавой, а вы тут про котика. хотя я не против любого животного, кроме, конечно, кацапских тварей.
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Держитесь, скоро они приедут в Днепр и установят скульптуру песца.
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песєц живий і здоровий, він україну останні 30 років не покидав. чого за нього переживти?
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Сколько всего загрязняющего природу они потратили для того что бы этот шедевр сделать и доставить на место? Про потраченные деньги вообще молчу.
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Дуже давно надибав на одному з тематичних форумів якусь кацапську метал-групу... нічим не цікаву, звичайно - але назву однієї з пісень простібали від душі: "Тристан Изо Льда" Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 2767 Так познущатися над Трістаном та Ізольдою - це "талантисько", матері його хиря Дійшли колективного "висновку", що це пісня про аварію на заводі, з розливом рідкого нітрогену по цеху, внаслідок чого загинув бригадир Тристан Васгенович Мамедов, з яким сталося приблизно те ж саме, що з термінатором Т-1000 у відомій кіносцені...
Дивлюся на цю "рись" - і чомусь згадав про "тристана ізо льда"
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Самое лучшее шо мона сделать для сохранения зверя - делать охотникам на них так как афганские повстанцы совкам делали
Ну, типо немного усыпить и содрать кожу(как-то так) - а что? Их кто-то просит убивать? Ну так и они не просят шоб их свежевали, но: Надо падла, надо)
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О! Ось тут все нормально, а не якась хрінь з криги Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 4241

Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 6148
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Это точно рысь? Мое воображение недорабатывает, наверное...
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уж кака у мєня хвантазія - нє смог увідєть нічо, кромє какой-то хрєні со свіннимі ушамі
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З мови зняли. Довго вдивлявся - кицю там навіть віддалено не побачив. Якийсь бл*дський покемон, кохати його об дерево.
Той випадок, коли вислів "хмуйню сморозить" набуває дуже буквального значення
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Для того, щоб зрозуміти трба як мінімум на пару тижнів в Трускавцю побувати... Іначє нікак... Екопроєкт "Разом за природу": в центрі Києва встановили триметрову скульптуру рисі з льоду - Цензор.НЕТ 7443
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"-Это ваш мальчик?
-Мальчик.Хто скажет шо это девочка,пуст первый бросит в меня камень."
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Ще є така киця під назвою каракал.
Відео: кошеня каракала (дівчинка) чекає на їжу
Перша реакція - "мімімі, кицюня"...
Але наступної секунди -
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