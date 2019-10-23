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 За неделю инженеры Нацгвардии обезвредили в зоне ООС 9 снарядов. ФОТО

Среди предметов, обнаруженных инженерами — немецкие снаряды времен Второй мировой, граната в кострище и выстрелы от гранатомета.

Специалисты инженерной службы Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил продолжают работу по разминированию Донецкой и Луганской областей для обеспечения безопасности граждан. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

За прошедшую неделю сводная группа разминирования нашла и обезвредила девять потенциально опасных снарядов.

16 октября на окраине Федоровки Донецкой области инженеры обнаружил шесть немецких противотанковых снарядов калибром 50 мм времен Второй мировой войны.

За неделю инженеры Нацгвардии обезвредили в зоне ООС 9 снарядов 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС. ФОТОрепортаж

17 октября в этом же населенном пункте обнаружили ручную гранату Ф-1, которая находилась среди сожженного мусора.

За неделю инженеры Нацгвардии обезвредили в зоне ООС 9 снарядов 02

22 октября вблизи села Орловское Волновахского района Донецкой области военнослужащие обнаружили два 40-мм выстрела от гранатомета (ВОГ-25).

"Все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке. Подразделения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем будут обеспечивать покой и безопасность жителей Донбасса", – подчеркнули в пресс-службе Нацгвардии.

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Источник: https://censor.net.ua/p3155412
 
 
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