 За неделю инженеры Нацгвардии обезвредили в зоне ООС 9 снарядов. ФОТО

Специалисты инженерной службы Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил продолжают работу по разминированию Донецкой и Луганской областей для обеспечения безопасности граждан. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

За прошедшую неделю сводная группа разминирования нашла и обезвредила девять потенциально опасных снарядов.

16 октября на окраине Федоровки Донецкой области инженеры обнаружил шесть немецких противотанковых снарядов калибром 50 мм времен Второй мировой войны.

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17 октября в этом же населенном пункте обнаружили ручную гранату Ф-1, которая находилась среди сожженного мусора.

22 октября вблизи села Орловское Волновахского района Донецкой области военнослужащие обнаружили два 40-мм выстрела от гранатомета (ВОГ-25).

"Все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке. Подразделения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем будут обеспечивать покой и безопасность жителей Донбасса", – подчеркнули в пресс-службе Нацгвардии.

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