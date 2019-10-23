 Один погибший в результате взрыва в Киеве служил на Донбассе, другой - охранник офиса, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Около 23 часов в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что человек услышал взрыв на улице Пушкинской. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи. По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушка с телесными повреждениями госпитализирована. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данному событию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция. ФОТО











Также смотрите: Мужчина взорвал гранату возле жилого дома в Хмельницком, - полиция. ФОТО

По словам заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступы, один из погибших в результате взрыва в центре Киева 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, Приступа также подтвердил, что взорвалась граната.

У пострадавшей девушки, по словам полицейского, легкие телесные повреждения, она была в 30 метрах от места взрыва, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

"Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел... Открыли производство по статье "умышленное убийство". Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали", - сказал Приступа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На почве ревности мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой, - полиция Донетчины

Других подробностей он не привел.



Напомним, взрыв в центре Киева на улице Пушкинской произошел около 23:00. В результате два человека погибли, один - ранен.