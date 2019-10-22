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 "Знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться", - политзаключенный Дудка написал письмо. ДОКУМЕНТ

Фигурант так называемого "дела украинских диверсантов" Владимир Дудка, осужденный российским судом на 14 лет тюрьмы, написал письмо.

Его опубликовала журналистка Екатерина Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем за мою поддержку, за борьбу за мое освобождение. Я надеялся на справедливое решение, доказывая абсурдность обвинения, но... Получилось, как получилось, другого нельзя было и ожидать. Бог им всем судья", - написал заложник Кремля.

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Он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное. "Я один раз общался терапевтом, и у меня взяли анализы. Вот и все. Да, принимаю таблетки, которые привез с собой. Некоторые закончились, они дали свой аналог. Хочу еще раз встретиться с терапевтом. Написал заявление, надеюсь, что скоро встречусь с врачом. А так все, как всегда", - говорится в письме пленника.

Он также выразил надежду, что скоро увидит и лично поблагодарит украинцев, которые его поддержали и поддерживают до сих пор.

"Вы знаете, я верю в Украину. Я знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться. Я верю в народ Украины. Даст Бог, все будет хорошо", - написал политзаключенный.

Знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться, - политзаключенный Дудка написал письмо 01

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Знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться, - политзаключенный Дудка написал письмо 02

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

Источник: https://censor.net.ua/p3155336
 
 
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Щось по кацапському намальовано - треба перекладача. Покличте якогось клоуна щоб переклав.
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