 "Знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться", - политзаключенный Дудка написал письмо. ДОКУМЕНТ

Его опубликовала журналистка Екатерина Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем за мою поддержку, за борьбу за мое освобождение. Я надеялся на справедливое решение, доказывая абсурдность обвинения, но... Получилось, как получилось, другого нельзя было и ожидать. Бог им всем судья", - написал заложник Кремля.

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Он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное. "Я один раз общался терапевтом, и у меня взяли анализы. Вот и все. Да, принимаю таблетки, которые привез с собой. Некоторые закончились, они дали свой аналог. Хочу еще раз встретиться с терапевтом. Написал заявление, надеюсь, что скоро встречусь с врачом. А так все, как всегда", - говорится в письме пленника.

Он также выразил надежду, что скоро увидит и лично поблагодарит украинцев, которые его поддержали и поддерживают до сих пор.

"Вы знаете, я верю в Украину. Я знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться. Я верю в народ Украины. Даст Бог, все будет хорошо", - написал политзаключенный.

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.